Cuando buscaba material de reciclaje en un contenedor de basura, una persona se encontró un feto humano, situación que movilizó los cuerpos policiacos de la capital del estado.

De acuerdo al reporte de la Policía Municipal, el hallazgo se realizó alrededor de las 10:35 horas de este domingo 14 de septiembre en las calles Santa Cecilia y Toscana, de la colonia Santa Mónica.

En el interior del contenedor que se encuentra fuera de una plaza comercial, estaba una toalla ensangrentada y el feto humano.

Al lugar, llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para iniciar las investigaciones de ley correspondientes.

