Cuando buscaba material de reciclaje en un contenedor de basura, una persona se encontró un , situación que movilizó los cuerpos policiacos de la capital del estado.

De acuerdo al reporte de la el hallazgo se realizó alrededor de las 10:35 horas de este domingo 14 de septiembre en las calles Santa Cecilia y Toscana, de la colonia Santa Mónica.

En el interior del contenedor que se encuentra fuera de una plaza comercial, estaba una toalla ensangrentada y el feto humano.

Al lugar, llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para iniciar las investigaciones de ley correspondientes.

