Ciudad Juárez.- La tarde de este domingo, se reportó la muerte de una cadete de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en Chihuahua, quien se dice habría sido asesinada por un elemento de la corporación en el interior de una habitación del hotel Don Rubén, en la capital del estado.

El hecho ocurrió el establecimiento ubicado en las calles Sierra de las Campanas y Privada de Paseos de Vistas del Sol.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló de manera oficial, que los cuerpos de Alexandro Vladimir N. M., policía estatal en activo, y de Teresa R. M., cadete en curso de Analista, fueron localizados al interior de una habitación de un hotel ubicado sobre el Periférico de La Juventud.

De acuerdo con lo que se informó, ambos se encontraban en Chihuahua por el despliegue del operativo especial con motivo del festejo del grito de independencia del 15 de septiembre.

En una tarjeta informativa, se confirmó que el cuerpo del elemento estatal presentaba un impacto de bala a la altura de la boca, mientras que el cuerpo de la cadete no presentaba evidencia visible de lesiones por arma de fuego ni por otro objeto, mientras que el arma larga se encontraba justo a un costado del cuerpo del agente estatal.

De acuerdo con la SSPE, el elemento estatal contaba con una antigüedad de 13 años y 10 meses en la corporación.

El arma localizada en la habitación, así como la escena resguardada, fueron entregadas por la SSPE a la autoridad ministerial para la revisión e investigación correspondiente de los equipos periciales y forenses de la Fiscalía General del Estado, en estricto apego a los protocolos de actuación policial y ministerial.

La Fiscalía General del Estado ya se encuentra a cargo de la investigación y será la encargada del esclarecimiento de los hechos y confirmar si se trató de un homicidio - suicidio.

