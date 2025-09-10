Chihuahua.- El gobierno estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional reforzaron estrategias para inhibir el delito y bajar los índices de delincuencia en el estado.

Se informó al término de la reunión celebrada en Palacio de Gobierno entre la mandataria estatal Maru Campos Galván (PAN) y el general Fernando Colchado, comandante de la XI Región Militar.

También estuvieron presentes los comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, los generales Alberto Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente, y el coronel de Caballería, Luis Adrián Vega.

Así como el coordinador territorial Noroeste de la Guardia Nacional, el general José Luis Sedano y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas.

En la reunión, la gobernadora Campos Galván les expuso los resultados obtenidos en la reunión que sostuvo en la Ciudad de México, con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

Como parte de los acuerdos alcanzados se encuentra la instalación de bases de operaciones adicionales en la entidad, la disposición de un helicóptero de la Secretaría de Defensa para realizar labores de vigilancia en Ciudad Juárez e impulsar el intercambio de información, a través de la Plataforma Centinela.

También se estableció un plan de acción en los ocho cuadrantes del estado, que registran el mayor número de homicidios dolosos.

Y se va adquirir equipo electrónico y se intercambiarán modelos de inteligencia operativa, para mejorar las labores de investigación, detención y judicialización de carpetas, tanto del fuero estatal como en el federal.

Como parte del trabajo de colaboración se establecerá un grupo de alertamiento simultáneo, para actuar en conjunto y de manera oportuna ante la comisión de un ilícito en los 67 municipios, y se consolidarán las revisiones y protocolos en los penales del estado.

Con estas acciones, la mandataria chihuahuense consideró que se busca bajar la tasa de delitos que se registran en Chihuahua, y disminuir las capacidades de los generadores de violencia de manera contundente.

En el encuentro también se contó con la asistencia del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.