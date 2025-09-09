Ciudad Juárez.- Una presunta célula criminal fue desarticulada en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó esta mañana que, en coordinación con la Guardia Nacional, se logró también el arresto de 11 personas que conformaban dicha célula delictiva.

Durante el operativo, también fueron asegurados vehículos con reporte de robo, armamento y presunta droga.

La detención se llevó a cabo en la colonia Héroes Nacionales, cuando personal de la Subsecretaría de Estado Mayor, con apoyo de la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial, detectaron a tres sujetos armados al exterior de un domicilio.

Al notar la presencia de las autoridades, los individuos intentaron huir e ingresar a una vivienda, sin embargo, fueron interceptados y detenidos en flagrancia, lo que derivó en la intervención e inspección del sitio y de varios vehículos en la zona.

Como resultado de la acción policial, fueron arrestados 11 presuntos integrantes del grupo delictivo, entre ellos un menor de edad de iniciales C.A.P.L.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Iván R. L., José Luis L. W., Katia Aidé R. L., Gerardo G. G., Josué V. N., Octavio V. S., Abisaig L. A., Marco Anib V. L., Carlos Alberto P. R. y Armando O. S.

En cuanto al armamento, incluía 21 armas de fuego, en su mayoría fusiles, 12 cargadores, 4 mil 514 municiones, 136 poncha llantas, 10 prendas tácticas, 6 chalecos porta placas, un casco y un traje de francotirador, además de diverso equipo táctico.

También fueron decomisados 393 envoltorios de presunta marihuana, con un peso aproximado de 2.5 kilogramos.

Los agentes incautaron 5 vehículos involucrados, entre ellos una Chevrolet Tahoe 2002, un Chrysler 300 modelo 2005, una Nissan Rogue 2014, así como un Ford Mustang 2023 y una Nissan Titan 2020, ambos con reporte de robo, este último procedente de Texas, Estados Unidos.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes.

