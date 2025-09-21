Glendale, Arizona. El presidente estadounidense, Donald Trump, se desmarcó de los discursos de unidad en el homenaje al influencer y activista conservador Charlie Kirk, expresó “odio” por sus oponentes, calificó de “monstruo” al asesino de su seguidor y se volvió a lanzar contra la izquierda radica.

Kirk, agregó Trump al cierre del homenaje que se le hizo al influencer, asesinado el 10 de septiembre, era “un misionero con un espíritu noble y un gran, gran propósito. No odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos”.

Sin embargo, añadió, “ahí es donde discrepo con Charlie. Yo odio a mis oponentes. Y no quiero lo mejor para ellos”.

Sus palabras, ante más de 70 mil personas en el State Farm Stadium de Arizona, contrastaron con la de Erika, viuda de Kirk, quien aseguró que “lo perdono”, en alusión al asesino de su esposo. “Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y lo que Charlie habría hecho. La respuesta al odio no es el odio. La respuesta que nos da el Evangelio es el amor, y siempre el amor: amor por nuestros enemigos y amor por aquellos que nos persiguen”.

Las palabras de Trump no podían ser más distintas. Tachó a Tyler Robinson, el hombre que mató a Kirk, como un “monstruo radicalizado y despiadado”, y criticó la postura de la “izquierda radical” al respecto de este crimen.

“He’s bigger now than ever before, and he’s eternal.”



President Trump says he will soon award Charlie Kirk the nation’s highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. pic.twitter.com/n8R2XyAULE — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Charlie Kirk: "Fue de las figuras más brillantes de nuestra época", afirma Trump

En su discurso, el mandatario resaltó que Kirk fue “de una de las figuras más brillantes de nuestra época", un “gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”. Aseguró que el activista, quien recibió un balazo en el cuello durante un evento en la Universidad de Utah, fue asesinado “por decir la verdad que había en su corazón. Fue asesinado violentamente porque defendió la libertad y la justicia, a Dios, a su país, la razón y el sentido común”.

También indicó que el crimen fue un ataque no sólo a Kirk, sino a todos los conservadores. “Charlie fue asesinado por expresar las mismas ideas en las que creían profundamente prácticamente todos los que están en este ámbito y en la mayoría de los demás lugares de nuestro país”.

Alegó que “el arma estaba apuntando hacia él, pero la bala iba dirigida a todos nosotros. Esa bala iba dirigida a cada uno de nosotros”.

Desde el asesinato, el gobierno ha emprendido medidas drásticas contra grupos de izquierda, incluyendo el movimiento radical Antifa, al que declaró terrorista.

Fotografía que muestra un cuadro con la imagen de Charlie Kirk este domingo, durante su funeral en el Estadio State Farm, en Glendale. Las exequias en memoria del activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado, arrancaron en el Estadio State Farm de Arizona con la presencia de decenas de miles de seguidores y la pompa y la envergadura propias de un gran funeral de Estado. (21/09/25) Foto: EFE

Trump subrayó que “el asesino ha fracasado en su intento porque el mensaje de Charlie no ha sido silenciado. Ahora es más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

Durante su discurso, el republicano se desvió por momentos del tema, e incluso adelantó que este lunes hará un anuncio desde el Despacho Oval sobre el autismo.

“Creo que les va a parecer increíble”, dijo a la multitud. “Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo”.

De acuerdo con algunos medios, como The Washington Post, Trump vinculará, contrario a las directrices médicas, el Tylenol (paracetamol) paracetamol con el autismo, señalando que aumenta el riesgo de padecerlo.

