Más Información

Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

Un DJ, Polanco y un gimnasio: esto es lo que se sabe de la desaparición del colombiano B King

Un DJ, Polanco y un gimnasio: esto es lo que se sabe de la desaparición del colombiano B King

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

Se crea la tormenta tropical "Narda" en costas de Guerrero y Michoacán; estos son los estados afectados

Se crea la tormenta tropical "Narda" en costas de Guerrero y Michoacán; estos son los estados afectados

El derecho de autor en la era de la IA

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

Glendale, Arizona. El presidente estadounidense, , se desmarcó de los discursos de unidad en el homenaje al influencer y activista conservador , expresó “odio” por sus oponentes, calificó de “monstruo” al asesino de su seguidor y se volvió a lanzar contra la izquierda radica.

Kirk, agregó al cierre del homenaje que se le hizo al influencer, asesinado el 10 de septiembre, era “un misionero con un espíritu noble y un gran, gran propósito. No odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos”.

Sin embargo, añadió, “ahí es donde discrepo con Charlie. Yo odio a mis oponentes. Y no quiero lo mejor para ellos”.

Lee también

Sus palabras, ante más de 70 mil personas en el State Farm Stadium de Arizona, contrastaron con la de Erika, viuda de Kirk, quien aseguró que “lo perdono”, en alusión al asesino de su esposo. “Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y lo que Charlie habría hecho. La respuesta al odio no es el odio. La respuesta que nos da el Evangelio es el amor, y siempre el amor: amor por nuestros enemigos y amor por aquellos que nos persiguen”.

Las palabras de Trump no podían ser más distintas. Tachó a Tyler Robinson, el hombre que mató a Kirk, como un “monstruo radicalizado y despiadado”, y criticó la postura de la “izquierda radical” al respecto de este crimen.

Charlie Kirk: "Fue de las figuras más brillantes de nuestra época", afirma Trump

En su discurso, el mandatario resaltó que Kirk fue “de una de las figuras más brillantes de nuestra época", un “gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”. Aseguró que el activista, quien recibió un balazo en el cuello durante un evento en la Universidad de Utah, fue asesinado “por decir la verdad que había en su corazón. Fue asesinado violentamente porque defendió la libertad y la justicia, a Dios, a su país, la razón y el sentido común”.

También indicó que el crimen fue un ataque no sólo a Kirk, sino a todos los conservadores. “Charlie fue asesinado por expresar las mismas ideas en las que creían profundamente prácticamente todos los que están en este ámbito y en la mayoría de los demás lugares de nuestro país”.

Alegó que “el arma estaba apuntando hacia él, pero la bala iba dirigida a todos nosotros. Esa bala iba dirigida a cada uno de nosotros”.

Desde el asesinato, el gobierno ha emprendido medidas drásticas contra grupos de izquierda, incluyendo el movimiento radical Antifa, al que declaró terrorista.

Lee también

Fotografía que muestra un cuadro con la imagen de Charlie Kirk este domingo, durante su funeral en el Estadio State Farm, en Glendale. Las exequias en memoria del activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado, arrancaron en el Estadio State Farm de Arizona con la presencia de decenas de miles de seguidores y la pompa y la envergadura propias de un gran funeral de Estado. (21/09/25) Foto: EFE
Fotografía que muestra un cuadro con la imagen de Charlie Kirk este domingo, durante su funeral en el Estadio State Farm, en Glendale. Las exequias en memoria del activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado, arrancaron en el Estadio State Farm de Arizona con la presencia de decenas de miles de seguidores y la pompa y la envergadura propias de un gran funeral de Estado. (21/09/25) Foto: EFE

Trump subrayó que “el asesino ha fracasado en su intento porque el mensaje de Charlie no ha sido silenciado. Ahora es más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

Durante su discurso, el republicano se desvió por momentos del tema, e incluso adelantó que este lunes hará un anuncio desde el Despacho Oval sobre el autismo.

“Creo que les va a parecer increíble”, dijo a la multitud. “Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo”.

De acuerdo con algunos medios, como The Washington Post, Trump vinculará, contrario a las directrices médicas, el Tylenol (paracetamol) paracetamol con el autismo, señalando que aumenta el riesgo de padecerlo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto