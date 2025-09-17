Provo, Utah. Tyler Robinson fue imputado del asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk y la fiscalía anticipó que pedirá la pena de muerte. Entre las evidencias presentadas están mensajes de texto que el acusado envió a su pareja, en los que confesó el crimen. ¿Qué decían los mensajes?

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo que Robinson, de 22 años, escribió en un mensaje de texto que pasó más de una semana planeando el ataque contra Kirk, una reconocida figura política a quien se le atribuye el haber energizado al movimiento juvenil republicano y ayudar a Donald Trump a regresar a la Casa Blanca en 2024. Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.

De acuerdo con el documento judicial de la acusación, el día del ataque, Robinson envió un mensaje de texto a su pareja, Lance Twiggs, donde le decía que buscara una nota que le había dejado debajo de su teclado. Twigss, quien según las autoridades está en proceso de transición de hombre a mujer, encontró la nota, que decía: "Tengo la oportunidad de cargarme a Charlie Kirk y voy a aprovecharla".

Lee también: Fiscal de EU pedirá pena de muerte para sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

En la serie de mensajes, Robinson le informó que estaba escondido, tras haber cometido el crimen, que había dejado el rifle con el que disparó a Kirk en otro lado y tenía miedo que lo encontraran.

Cuando Twigg le preguntó por qué mató a Kirk, la respuesta fue: "Estoy harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar".

También le dijo que llevaba "poco más de una semana" planeando el asesinato.

Además, Robinson expresó su preocupación por lo que pasaría si su padre se enteraba de que se había llevado el rifle del abuelo.

"Me preocupa lo que haría mi padre si no le trajera el rifle del abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve la posibilidad de llevármelo... A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé".

Lee también Padres de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, convencieron a su hijo de no suicidarse

Charlie Kirk. Foto: Facebook

Robinson también adelantó que "me voy a entregar voluntariamente" y le pidió a su pareja borrar los mensajes.

"Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio".

“Para ser sincero, esperaba mantener esto en secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte”, escribió Robinson.

El fiscal se negó a responder si Kirk se convirtió en objetivo de Robinson debido a sus opiniones en contra de las personas transgénero. Kirk fue baleado mientras respondía a una pregunta en la que se abordaban temas de masacres, la violencia por armas de fuego y las personas transgénero.

“Esa decisión le corresponde a un jurado”, declaró Gray.

Los padres dijeron que su hijo se volvió más político

Aunque las autoridades señalan que Robinson no ha estado cooperando con los investigadores, aseguran que sus familiares y amigos han estado hablando.

La madre de Robinson les dijo a los investigadores que su hijo se había inclinado hacia la izquierda política en el transcurso del último año, y se volvió simpatizante de los derechos de los homosexuales y transgénero después de salir con una persona que es transgénero, dijo Gray.

Esas decisiones provocaron varias conversaciones en casa, especialmente entre Robinson y su padre. Tenían diferentes puntos de vista políticos y Robinson le dijo a su pareja en un mensaje de texto que su padre se había convertido en un “ferviente MAGA” desde que Trump fue elegido, refiriéndose por las iniciales al movimiento “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez".

Lee también: Charlie Kirk y el pretexto perfecto para callar opositores

La madre de Robinson lo reconoció después de que las autoridades publicaron una foto del sospechoso y sus padres lo confrontaron, momento en el que Robinson dijo que quería quitarse la vida, señaló Gray.

La familia lo persuadió para que se reuniera con un amigo de la familia que era un exagente de la policía del condado, quien lo persuadió de entregarse, indicó el fiscal.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche cerca de St. George, una ciudad del sur de Utah donde creció, a unos 390 kilómetros (240 millas) al suroeste del lugar del ataque.