Más Información

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Avión con Hernán Bermúdez a bordo despega hacia Toluca tras una escala de 9 horas en Tapachula, Chiapas

Avión con Hernán Bermúdez a bordo despega hacia Toluca tras una escala de 9 horas en Tapachula, Chiapas

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Trump arremete contra cadenas de TV; sugiere revocar licencias de televisión que estén “en contra”

Trump arremete contra cadenas de TV; sugiere revocar licencias de televisión que estén “en contra”

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Washington.- La cadena KOMO, filial de la ABC en Seattle, Washington, transmitirá el viernes un homenaje al activista conservador recientemente asesinadoen el horario que hasta hace una semana estaba reservado para el programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel antes de que fuera cancelado por sus comentarios relacionados con Kirk.

El programa en honor a fue anunciado como "Especial Recuerdo de Charlie Kirk", según informó el medio local Seattle Times.

KOMO es una filial de ABC y propiedad de Sinclair Broadcast Group, una de las compañías de radiodifusión más grandes de Estados Unidos que, de acuerdo con registros oficiales, puede llegar al 40% de los hogares del país.

Lee también

El programa de Jimmy Kimmel fue suspendido el jueves de forma indefinida por ABC luego de que el comediante dijera en su monólogo del lunes que "la pandilla MAGA" estaba tratando de ganar "puntos políticos" con la muerte de Kirk, quien fue asesinado la semana pasada durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Además, Kimmel se burló de la reacción del presidente, Donald Trump, cuando fue cuestionado sobre como estaba llevando la muerte del activista cercano a su partido.

Lee también

Este jueves, los republicanos de la Cámara de Representantes lograron bloquear la moción demócrata para que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr fuera citado por haber presionado a ABC para "castigar" al comediante.

La cancelación del programa, junto con otras iniciativas del Gobierno Trump, han hecho temer por la protección del derecho a la libertad de expresión, amparado en la primera enmienda de la Constitución.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?