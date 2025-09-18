Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Caen 12 por robo de material ferroso al interior de la Refinería Olmeca en Tabasco

El presidente estadounidense, , sugirió que el gobierno federal podría revocar las licencias de las que estén “en contra” de él.

“Están en contra en un 97%; sólo me dan mala publicidad”, afirmó Trump en un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Estados Unidos desde el . “O sea, les están dando una licencia. Creo que tal vez deberían retirársela. Dependerá de Brendan Carr”.

El mandatario defendió al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, luego de la suspensión indefinida del programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel debido a los comentarios que hizo sobre el joven que supuestamente asesinó al influencer conservador Charlie Kirk.

“Cuando tienes una cadena y programas nocturnos, y lo único que hacen es atacar a Trump”, dijo. “Eso es todo lo que hacen. Si nos remontamos, supongo que no han tenido a un conservador en años o algo así".

"Pero cuando miras atrás, lo único que hacen es atacar a Trump. Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son una rama del Partido Demócrata" La FCC ha operado como una agencia independiente del poder ejecutivo, pero Carr se ha alineado estrechamente con Trump, quien lo nombró para el cargo. "Creo que Brendan Carr está haciendo un gran trabajo y creo que es un gran patriota", declaró Trump.

La FCC no otorga licencias a cadenas de televisión nacionales como ABC, CBS, NBC y . En cambio, la FCC emite licencias a emisoras locales afiliadas, autorizándolas a utilizar las ondas públicas, reportó Usa Today.

