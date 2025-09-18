Londres.— Miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar ante la visita de Estado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó este miércoles al Reino Unido, en medio de las mejores galas por parte de la monarquía británica.

Con pancartas, disfraces, cánticos y banderas, en su mayoría de Palestina, e incluso globos y muñecos con la cara del presidente, los asistentes se mostraron en desacuerdo con la presencia del mandatario estadounidense y los honores con los que fue recibido en el castillo de Windsor, a las afueras de la capital, por el rey Carlos III.

La concentración, organizada por la coalición Stop Trump, tomó como punto de partida la céntrica calle Portland Place, y discurrió por Oxford Street para pasar luego por puntos emblemáticos como Picadilly Circus o Trafalgar Square, antes de llegar a la plaza del Parlamento, donde se leyó un manifiesto.

Durante la jornada, Trump fue agasajado por la monarquía británica con un suntuoso banquete en el castillo de Windsor.

Ante unos 160 invitados al inicio del fastuoso evento, el rey Carlos III elogió lo que denominó el “compromiso personal” de Trump con la búsqueda de la paz en el mundo.

El mandatario estadounidense calificó la visita como “uno de los mayores honores” de su vida y describió la relación entre Reino Unido y EU como “dos notas en un mismo acorde... cada una hermosa por sí sola, pero realmente destinadas a tocar juntas”. Los Trump, tras aterrizar en los terrenos del Castillo de Windsor, saludaron a los reyes. Luego el monarca y el presidente en una carroza, y la reina y la primera dama en otra, fueron llevados al castillo.

Tras la ceremonia de bienvenida, Trump y su esposa pudieron ver una selección de piezas de la Colección Real vinculadas a la historia de EU, y depositaron una corona de flores en la tumba de Isabel II, quien fue la anfitriona de la anterior visita de Estado de Trump, en 2019, en la Capilla de San Jorge del castillo.

En el día, ambas delegaciones realizaron un ejercicio para mostrar la histórica “relación especial” entre ambos países.