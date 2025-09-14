Más Información

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Identifican a 5 de los 16 fallecidos en accidente de carretera Mérida-Campeche

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Sheinbaum afirma que al terminar su sexenio el salario mínimo llegará a 2.5 canastas básicas

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Descartan detención de políticos de Morena por captura

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Washington. Un presentador de la cadena se disculpó este domingo tras haber afirmado en su programa que las personas sin hogar con enfermedades mentales deberían ser ejecutadas con inyección letal.

"Pido disculpas por ese comentario extremadamente insensible", declaró en la misma cadena, luego del revuelo que generaron sus palabras.

La polémica se originó el pasado miércoles durante el programa Fox & Friends, cuando los copresentadores discutían sobre el asesinato de una mujer ucraniana en Carolina del Norte cometido por un hombre con un largo historial delictivo y que, según su familia, fue diagnosticado con esquizofrenia.

Durante la conversación, uno de los presentadores, Lawrence Jones, opinó que las personas sin hogar con enfermedades mentales deberían aceptar tratamiento obligatorio o ser encarceladas.

Kilmeade añadió: "O la inyección letal involuntaria. Simplemente matarlos".

Sus declaraciones provocaron una oleada de críticas en redes sociales, incluyendo la del gobernador de California, Gavin Newsom, quien respondió citando un versículo bíblico: "Quien cierra su oído al clamor del pobre, clamará, y no será escuchado".

Tras la controversia, Kilmeade se retractó: "Obviamente, soy consciente de que no todas las personas sin hogar con enfermedades mentales actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte, y que muchas de ellas merecen nuestra empatía y compasión".

