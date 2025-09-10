La cadena estadounidense MSNBC despidió al analista Matthew Dowd por los comentarios “insensibles” que hizo tras el asesinato del influencer y activista Charlie Kirk.

En una declaración, la presidenta de la cadena, Rebeca Kutler, señaló que “durante nuestra cobertura informativa sobre el tiroteo a Charlie Kirk, Matthew Dowd hizo comentarios inapropiados, insensibles e inaceptables. Pedimos disculpas por sus declaraciones, al igual que él. No hay lugar para la violencia en Estados Unidos, ya sea política o de otro tipo”.

Poco después, se informó que Dowd no colaborará más en los espacios informativos de MSNBC.

La presentadora Katy Tur estaba hablando sobre las leyes sobre armas de Utah y se dirigió a Dowd para preguntarle sobre “el entorno en el que se produce un tiroteo como este”. La respuesta del analista fue que “no sabemos si se trata de un simpatizante que disparó su arma para celebrar. Así que no tenemos ni idea al respecto”.

Luego, señaló que Kirk “ha sido una de las figuras jóvenes más polémicas, especialmente polémicas, en este sentido, que constantemente promueve este tipo de discurso de odio o dirigido a ciertos grupos. Y siempre vuelvo a lo mismo: los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio. Y creo que ese es el entorno en el que nos encontramos. No puedes dejar de tener este tipo de pensamientos horribles y luego decir estas palabras horribles y no esperar que se produzcan acciones horribles. Y ese es el desafortunado entorno en el que nos encontramos”.

Las declaraciones se volvieron virales en redes sociales, donde usuarios reclamaron a MSNBC por no cortar la transmisión y evitar que Dowd dijera lo que dijo.

No fue el único medio que incurrió en este tipo de excesos. En la cadena Fox News, el analista político Jesse Watters dijo que “vamos a vengar la muerte de Charlie. Todos son responsables. Y estamos vigilando... a los políticos, a los medios de comunicación y a todas esas ratas que hay por ahí. Esto no puede volver a suceder nunca más. Se acaba aquí y ahora”.

En un mensaje de video, el presidente Donald Trump no abonó a bajar el tono.

"Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social.

"Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato".

Advirtió que “mi gobierno encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan".

