Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

La cadena estadounidense MSNBC despidió al analista Matthew Dowd por los comentarios “insensibles” que hizo tras el asesinato del influencer y activista .

En una declaración, la presidenta de la cadena, Rebeca Kutler, señaló que “durante nuestra cobertura informativa sobre el tiroteo a Charlie Kirk, Matthew Dowd hizo comentarios inapropiados, insensibles e inaceptables. Pedimos disculpas por sus declaraciones, al igual que él. No hay lugar para la violencia en , ya sea política o de otro tipo”.

Poco después, se informó que Dowd no colaborará más en los espacios informativos de MSNBC.

Lee también

La presentadora Katy Tur estaba hablando sobre las leyes sobre armas de Utah y se dirigió a Dowd para preguntarle sobre “el entorno en el que se produce un tiroteo como este”. La respuesta del analista fue que “no sabemos si se trata de un simpatizante que disparó su arma para celebrar. Así que no tenemos ni idea al respecto”.

Luego, señaló que Kirk “ha sido una de las figuras jóvenes más polémicas, especialmente polémicas, en este sentido, que constantemente promueve este tipo de discurso de odio o dirigido a ciertos grupos. Y siempre vuelvo a lo mismo: los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio. Y creo que ese es el entorno en el que nos encontramos. No puedes dejar de tener este tipo de pensamientos horribles y luego decir estas palabras horribles y no esperar que se produzcan acciones horribles. Y ese es el desafortunado entorno en el que nos encontramos”.

Las declaraciones se volvieron virales en redes sociales, donde usuarios reclamaron a MSNBC por no cortar la transmisión y evitar que Dowd dijera lo que dijo.

No fue el único medio que incurrió en este tipo de excesos. En la cadena Fox News, el analista político Jesse Watters dijo que “vamos a vengar la muerte de Charlie. Todos son responsables. Y estamos vigilando... a los políticos, a los medios de comunicación y a todas esas ratas que hay por ahí. Esto no puede volver a suceder nunca más. Se acaba aquí y ahora”.

En un mensaje de video, el presidente Donald Trump no abonó a bajar el tono.

Lee también

"Durante años, aquellos en la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social.

"Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato".

Advirtió que “mi gobierno encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Senado analiza dar permisos de trabajo con goce de sueldo para resolver asuntos personales y familiares. Foto: Canva

Trabajadores podrían obtener permiso con sueldo para resolver asuntos personales, como trámites y citas médicas

Beca Universal para primaria Sheinbaum confirma fecha de registro y cuánto dinero recibirán los niños. Foto: EFE / Canva

No te lo pierdas: Sheinbaum confirma fecha de registro de la Beca Universal y cuánto dinero recibirán los niños

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas