Caracas. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

"En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables 'fake news', así llamados, que circulan en los medios de comunicación", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Maduro envió la carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EU atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez, en la que proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de EU, Richard Grenell, según informó este sábado la agencia Reuters.

No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista del grupo que sigue al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta.

"Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir", contestó.

En la misiva, el mandatario venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia Reuters, Maduro señaló que solo 5% de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen 70% de estas.

"Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (...). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas", apuntó Maduro.

El mandatario venezolano destacó al enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, como un "canal que ha funcionado inmaculadamente" para resolver en el pasado las acusaciones de Estados Unidos de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que ayer Trump volvió a enarbolar.

