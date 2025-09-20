Más Información
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado a Venezuela con consecuencias "incalculables" si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países.
"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en Estados Unidos de América", escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, "el precio que pagarán será incalculable".
