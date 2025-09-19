Más Información

Participaron 1.8 millones de personas en el Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Aún no fijan hora para audiencia inicial de Hernán Bermúdez, donde pedirán su vinculación a proceso

Alista Senado Ley Nacional en Ciberseguridad y legislación en materia de libertad de expresión

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

Muere a los 77 años Julieta Fierro, astrónoma e investigadora de la UNAM

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Cancillería reporta entrevistas a 198 mexicanos detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rébsamen; faltan sentencias para responsables, aseguran

El fiscal general de , Tarek William Saab, pidió que la investigue lo que calificó como "crímenes de lesa humanidad" cometidos por en el Caribe, al disparar misiles contra lanchas que según Washington transportaban drogas.

"El uso de misiles y para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU", declaró Saab, citado en un comunicado de prensa de su despacho.

