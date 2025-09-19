Más Información
Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017
Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay
DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post
¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos
Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU aprobó por una mayoría aplastante de 145 votos a favor y sólo cinco en contra permitir de forma excepcional que Palestina participe por videoconferencia en la 80 sesión de la Asamblea que comienzan la semana próxima.
La sesión de hoy se había convocado para dar una respuesta al veto que el gobierno de Estados Unidos impuso al gobierno de la Autoridad Palestina, a la que negó los visados de entrada en el país, en contravención de los acuerdos que vinculan a la ONU y a EU como estado anfitrión.
