Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La mañanera de Sheinbaum, 19 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 19 de septiembre, minuto a minuto

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

FOTOS: Hernán Bermúdez llega sin agujetas y vestido de color caqui para ser detenido en México

FOTOS: Hernán Bermúdez llega sin agujetas y vestido de color caqui para ser detenido en México

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

Naciones Unidas.- La aprobó por una mayoría aplastante de 145 votos a favor y sólo cinco en contra permitir de forma excepcional que Palestina participe por videoconferencia en la 80 sesión de la Asamblea que comienzan la semana próxima.

La sesión de hoy se había convocado para dar una respuesta al veto que el gobierno de Estados Unidos impuso al gobierno de la Autoridad Palestina, a la que negó los visados de entrada en el país, en contravención de los acuerdos que vinculan a la ONU y a EU como estado anfitrión.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?