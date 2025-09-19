Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU aprobó por una mayoría aplastante de 145 votos a favor y sólo cinco en contra permitir de forma excepcional que Palestina participe por videoconferencia en la 80 sesión de la Asamblea que comienzan la semana próxima.

La sesión de hoy se había convocado para dar una respuesta al veto que el gobierno de Estados Unidos impuso al gobierno de la Autoridad Palestina, a la que negó los visados de entrada en el país, en contravención de los acuerdos que vinculan a la ONU y a EU como estado anfitrión.

