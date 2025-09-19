Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La mañanera de Sheinbaum, 19 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 19 de septiembre, minuto a minuto

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

FOTOS: Hernán Bermúdez llega sin agujetas y vestido de color caqui para ser detenido en México

FOTOS: Hernán Bermúdez llega sin agujetas y vestido de color caqui para ser detenido en México

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

El primer ministro de Canadá, , anunció que asistirá del 21 al 24 de septiembre a la octogésima en Nueva York, durante la que se espera que el gobierno canadiense reconozca el Estado de Palestina.

La Oficina del Primer Ministro señaló en un comunicado que Carney viajará a Nueva York la próxima semana y que en la ONU insistirá en "la urgente necesidad de poner fin al sufrimiento de los civiles palestinos, la inmediata liberación de los rehenes cautivos por y asegurar el avance hacia una paz justa y duradera".

"Como parte de su compromiso, Canadá tiene la intención de reconocer el Estado de Palestina, una medida condicionada al avance de compromisos clave de reforma", añade el texto.

Lee también

Carney también "reafirmará el apoyo inquebrantable de Canadá a Ucrania frente a la guerra de agresión de Rusia" y tratará "los esfuerzos para estabilizar la grave situación en Haití".

Además, como presidente del G7, durante su visita el primer ministro canadiense participará en la Primera Cumbre Bienal para una Economía Mundial Sostenible, Inclusiva y Resiliente de la ONU, en la que expresará su apoyo a "la nueva arquitectura financiera internacional".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?