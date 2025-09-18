Más Información

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Primeras fotos de Hernán Bermúdez en Toluca; llega sin agujetas y vestido de caqui

Primeras fotos de Hernán Bermúdez en Toluca; llega sin agujetas y vestido de caqui

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Tras haberse reunido con la presidenta en Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá, , sostuvo un encuentro con más de 200 empresarios y empresarias mexicanos y canadienses.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller participó en esta reunión.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que la reunión de Sheinbaum con Carney fue "sumamente productiva", pues se logró concretar un que servirá como hoja de ruta para la creación de acciones conjuntas durante ese período de tiempo.

Lee también

La SRE destacó que Canadá es el tercer país con mayor inversión en México, con presencia de cerca de 2 mil 933 empresas.

Agregó que de 2020 a 2024, las exportaciones mexicanas crecieron 70%, al pasar de 11.1 mil millones de dólares a 18.9.

De enero a julio de 2025, han continuado creciendo con un aumento de 13 % respecto al mismo periodo de 2024, apuntó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses