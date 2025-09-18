Tras haberse reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo un encuentro con más de 200 empresarios y empresarias mexicanos y canadienses.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente participó en esta reunión.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que la reunión de Sheinbaum con Carney fue "sumamente productiva", pues se logró concretar un Plan de Acción 2025-2028 que servirá como hoja de ruta para la creación de acciones conjuntas durante ese período de tiempo.

La SRE destacó que Canadá es el tercer país con mayor inversión en México, con presencia de cerca de 2 mil 933 empresas.

Agregó que de 2020 a 2024, las exportaciones mexicanas crecieron 70%, al pasar de 11.1 mil millones de dólares a 18.9.

De enero a julio de 2025, han continuado creciendo con un aumento de 13 % respecto al mismo periodo de 2024, apuntó.

