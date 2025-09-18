Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Tras la ceremonia de recepción en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, intercambió presentes con , primer ministro de Canadá, quien estaba acompañado de su esposa Diana Fox.

El primer ministro canadiense le regaló a un balón de futbol de la Copa FIFA y una sudadera con el logo de este evento deportivo que se celebrará en el próximo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los mandatarios intercambiaron regalos "como símbolo de la valiosa relación de amistad y cooperación entre ambos países".

“Es el balón oficial”, dijo el primer ministro canadiense.

Mientras tanto, Sheinbaum le regaló un alebrije al primer ministro de Canadá.

