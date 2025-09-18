Más Información
Tras la ceremonia de recepción en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, intercambió presentes con Mark Carney, primer ministro de Canadá, quien estaba acompañado de su esposa Diana Fox.
El primer ministro canadiense le regaló a Sheinbaum Pardo un balón de futbol de la Copa FIFA y una sudadera con el logo de este evento deportivo que se celebrará en el próximo entre México, Estados Unidos y Canadá.
Los mandatarios intercambiaron regalos "como símbolo de la valiosa relación de amistad y cooperación entre ambos países".
“Es el balón oficial”, dijo el primer ministro canadiense.
Mientras tanto, Sheinbaum le regaló un alebrije al primer ministro de Canadá.
