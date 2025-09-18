Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

La presidenta explicó que “cambio en la dinámica” en retenciones y devoluciones a la hora de presentar la declaración fiscal.

En su conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre en Sheinbaum Pardo descartó un aumento de impuestos y acusó que “el ” ha dicho que su gobierno se quiere robar los ahorros de los cuentahabientes.

“No hay aumento de ningún tipo, la única diferencia que se planteó ahora es que normalmente, cuando viene la declaración fiscal, ahí se retiene el impuesto a la hora de la declaración, y ahora lo que se plantea es que sea retenido y se devuelva a la hora de la declaración.

“Es nada más cambiar la dinámica de cómo se está haciendo ahora; en vez de que se haga al final, se hace desde el principio y se devuelve a la hora de la declaración de impuestos”, explicó.

Insistió en que no hay aumentos, ni mayor retención, ni mayores impuestos: “Nada que ver, es en la parte de las cuentas que tienen que ver con los fondos de inversión, cambia la dinámica de cómo se retiene y cómo vuelve ese impuesto, eso es todo, pero no hay nada que tenga que ver con mayor impuesto”.

