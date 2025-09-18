Más Información
Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum
Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum
Cuestionada sobre si el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, debería de pedir licencia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se deben de esperar a los resultados de las investigaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal "La Barredora".
Sin embargo, la Mandataria federal afirmó que su gobierno no esconderá, ni defenderá a nadie si resulta culpable en las investigaciones.
"Hay que esperar las investigaciones y ya el senador ya dijo `si necesitan de mi declaración la voy a presentar´.
"Nosotros no vamos a esconder a nadie, ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas de que es culpable", advirtió.
No somos iguales a la oposición
En Palacio Nacional, la Mandataria federal criticó que oposición cuestione este caso y aseguró que en su gobierno siempre va haber verdad y se va a pedir siempre que se aplique la justicia, pues "no somos iguales".
"Este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición, que ahora se erigen sobre este tema. A ver, ¿cuándo ellos hicieron alguna detención? Porque aquí se está actuando cuando se encuentra y hay pruebas. Por eso el secretario de Marina dijo 'Fuimos nosotros mismos quienes presentamos la denuncia y las investigaciones que se hagan'.
"Ahora, no les funciona los medios ni a la oposición por más que quieran, no les funciona ni les va a funcionar, porque nosotros siempre va haber verdad y se va a pedir siempre que se aplique la justicia. No somos iguales", dijo.
