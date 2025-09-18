Cuestionada sobre si el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, debería de pedir licencia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se deben de esperar a los resultados de las investigaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal "La Barredora".

Sin embargo, la Mandataria federal afirmó que su gobierno no esconderá, ni defenderá a nadie si resulta culpable en las investigaciones.

"Hay que esperar las investigaciones y ya el senador ya dijo `si necesitan de mi declaración la voy a presentar´.

"Nosotros no vamos a esconder a nadie, ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas de que es culpable", advirtió.

No somos iguales a la oposición

En Palacio Nacional, la Mandataria federal criticó que oposición cuestione este caso y aseguró que en su gobierno siempre va haber verdad y se va a pedir siempre que se aplique la justicia, pues "no somos iguales".

"Este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición, que ahora se erigen sobre este tema. A ver, ¿cuándo ellos hicieron alguna detención? Porque aquí se está actuando cuando se encuentra y hay pruebas. Por eso el secretario de Marina dijo 'Fuimos nosotros mismos quienes presentamos la denuncia y las investigaciones que se hagan'.

"Ahora, no les funciona los medios ni a la oposición por más que quieran, no les funciona ni les va a funcionar, porque nosotros siempre va haber verdad y se va a pedir siempre que se aplique la justicia. No somos iguales", dijo.

