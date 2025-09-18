Con La Hermandad o Cártel Policiaco, que fundó en el primer año de la gubernatura de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, el exsecretario de Seguridad del estado, Hernán Bermúdez Requena, buscaba controlar el tráfico de migrantes, el robo de combustible, venta de drogas, trata de personas y las actividades ilícitas en antros y bares de la tierra natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para enfrentar al Cártel del Golfo, con histórica presencia en el sureste del país, provocó una fractura interna que derivó en el surgimiento, en diciembre de 2023, de dos grupos criminales: La Barredora y la facción alineada al CJNG en Tabasco, que actualmente mantienen una disputa territorial.

Según autoridades federales, la ruptura se habría originado porque Ulises Pinto Madera, El Mamado, recién aprehendido, quería entregar la plaza al CJNG tras la salida de Bermúdez Requena de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, lo que desató una ola de violencia en la entidad entre 2023 y 2024.

Lee también: Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

En ese periodo los asesinatos se incrementaron 202%, al pasar de 234 en 2023 a 707 en 2024, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con diversos hechos que incluyeron víctimas decapitadas, enfrentamientos armados entre las dos facciones y narcobloqueos. Lo que hoy se conoce como La Barredora quedó al mando de Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, mientras que la facción afín al CJNG quedó al mando de Daniel Hernández Montejo, El Hache, El Prada o El Chichirria, quien es buscado ahora por las autoridades federales.

Según reportes de inteligencia, la facción subordinada al CJNG heredó parte de la red de contactos y el brazo armado de La Barredora; opera bajo un esquema militarizado, a cargo de Efraín Luna Oliva, El 50 o El Tostón, un expolicía tabasqueño líder regional de ese grupo en Centro. La pugna tiene epicentro en Villahermosa y municipios aledaños, una zona clave para la extorsión, cobro de piso, secuestro y control de actividades ilícitas en bares y centros nocturnos.