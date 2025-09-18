La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dan un primer balance tras su reunión bilateral. "Tuvimos un día excelente de muchas reuniones", indicó la Presidenta de México.

El primer ministro de Canadá, destacó que las economías de ambos países han sido la envidia ante el mundo, y que junto con Estados Unidos están por hacer la revisión del T-MEC, pero esperan "encontrar formas de hacerlo más justo y más efectivo bilateralmente Canadá y México".

"(Lo anterior) para complementar las fortalezas de cada uno y nos mantenemos unidos en tiempos de desafíos y crisis".

Lee también Canadá y México necesitan trabajar en equipo frente a Trump, afirman expertos ante reunión Carney-Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Añadió que también están trabajando para proteger a nuestras ciudades "contra el flagelo del fentanilo". Asimismo agradeció a los bomberos mexicanos por el apoyo brindaron a Canadá este verano en diversas provincias que sufrieron incendios.

El primer ministro dijo que se creará un diálogo para combatir el narcotráfico trasnacional así como el tráfico de personas.

"(...) vamos a crear un nuevo diálogo de seguridad para luchar contra el crimen organizado transnacional y la trata de personas y el tráfico de personas.

Vamos a cooperar para asegurarnos de que tengamos un medio ambiente laboral fuerte y que tenga en cuenta la seguridad de los trabajadores, así como operaremos en el área de la sanidad para asegurar los que estamos listos a hacer frente a cualquier pandemia y cualquier problema".

Acuerdan plan de acción para mantener visas para trabajadores agrícolas

Destacaron que acordaron un plan de acción para fortalecer el TMEC, mantener el acuerdo de visas para trabajadores agrícolas mexicanos, así como la cooperación educativa, cultural y científica.

En conferencia de prensa de ambos mandatarios en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que este plan de acción abre una nueva etapa en la que se fortalecen más los vínculos económicos, sociales y culturales que unen a ambas naciones.

"Primero evidentemente acordamos el fortalecimiento del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá que ha traído a los tres países de América del Norte mucha prosperidad. Este tratado no solo ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión, sino que ha generado empleos mejor remunerados, cadenas de suministro más sólidas y mercados más competitivos".

Lee también ¿Cómo llega México al inicio de consultas para la revisión del T-MEC? Sheinbaum responde

La presidenta de México Claudia Sheinbaum se reunió con Mark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: @GobiernoMX

"Dialogamos también sobre el acuerdo que tenemos para los trabajadores que van a los campos de Canadá para poderlo mantener. Reafirmamos también nuestro compromiso con la cooperación educativa, cultural y científica y de novación en particular en áreas de innovación en pleno respeto a nuestra soberanía, pero con una colaboración en distintas áreas que nos permite enfrentar juntos desafíos de la región".

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el TMEC es una prueba de que cuando trabajan juntos México, Canadá y EU pueden crear prosperidad, enfrentar con éxito los retos globales y posicionarnos como una de las regiones más dinámicas del mundo.

Indicó que con Canadá se quiere avanzar para impulsar una relación más dinámica y equilibrada que abra nuevas oportunidades para las empresas, que impulse la innovación y genere bienestar compartido

Destacan cooperación México-Canadá

“Ambos estamos comenzando unas transformaciones masivas de nuestras economías. El plan el Plan México y el Plan Canadá fuerte, nuestros esfuerzos se verán fortalecidos si cooperamos”, dijo Carney.

Sobre la Copa FIFA 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá, Carney destacó la cooperación y alcances económicos que habrá, así como la construcción de más infraestructura “que dure mucho más de lo que durará el último pitido del último partido”. Aseguró que los países estarán unidos “en el amor del juego” y en el escenario mundial.

Al destacar la cooperación entre los tres países, aseveró que América del Norte es la región más competitiva del mundo y “que todos envidian desde el punto comercial”.

Lee también Mark Carney, primer ministro canadiense, llegará al AIFA para reunirse con Sheinbaum

La presidenta de México Claudia Sheinbaum se reunió con Mark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: @GobiernoMX

Señaló que este plan de acción sirve como complemento a la revisión del T-MEC: “Tengo toda la confianza de que podremos encontrar ajustes que se puedan realizar para reforzar la competencia y competitividad de esta región”.

Carney citó las palabras de Sheinbaum en la reunión del G7: “En un mundo interdependiente, ningún país puede aislarse a sí mismo”.

“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, citó también a Benito Juárez.

Indicó que con respeto y creencia en la cooperación, Canadá y México podrán seguir construyendo de manera conjunta para el beneficio de ambos pueblos.

Lee también Sector privado mexicano se prepara para consultas del T-MEC y presentar propuestas al gobierno

Por su lado, la presidenta de México dijo que el T-MEC va a prevalecer. “Por supuesto que hemos vivido circunstancias en estos meses, relacionadas con los aranceles que ha definido el gobierno de los Estados Unidos, pero una buena parte de nuestro comercio con Estados Unidos sigue siendo libre de aranceles, y eso es porque es competitivo para los tres países”, comentó.

Coincidió con el primer ministro de Canadá en que América del Norte es la región más competitiva del mundo. “Somos optimistas aún dentro de las circunstancias, dado el comercio que tenemos hoy entre México, Estados Unidos y Canadá”, dijo la Mandataria federal.

Canadá destaca Plan de Acción con México

El gobierno canadiense destacó este jueves la firma de un Plan de Acción Canadá-México que busca impulsar la competitividad de ambos países, tras la reunión, en la Ciudad de México, del primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, aludió al anuncio de “una asociación estratégica integral”, con este nuevo plan, y señaló que ambos líderes “subrayaron las oportunidades para profundizar el comercio bilateral en áreas como infraestructura, energía, agricultura y salud”.

Lee también Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Carney y Sheinbaum, añadió el comunicado, “reafirmaron su compromiso de fortalecer la colaboración para crear oportunidades económicas para los trabajadores y las empresas, incluso a través de próximas misiones comerciales y reuniones frecuentes a nivel ministerial”.

Además, los líderes se comprometieron a “coordinarse estrechamente a medida que avanzan los preparativos para la próxima revisión del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México”, el T-MEC.

Según el comunicado, Carney y Sheinbaum afirmaron durante su encuentro “las prioridades conjuntas, entre las que se incluyen la cooperación continua en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la preparación para situaciones de emergencia y las medidas para hacer frente al cambio climático”.

Lee también VIDEO: Sheinbaum y Carney intercambian regalos acompañados de sus parejas en Palacio Nacional

También hablaron de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá y que, se prevé, aportará 2 mil millones de dólares a la economía canadiense.

Medios canadienses destacaron que Canadá y México acordaron profundizar sus relaciones, de cara al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Qué incluye el plan entre México-Canadá?

De acuerdo con el gobierno canadiense, el acuerdo incluye cuatro áreas clave de cooperación:

Dar prioridad al desarrollo de infraestructuras a largo plazo, incluyendo puertos, ferrocarriles y corredores energéticos.

a largo plazo, incluyendo puertos, ferrocarriles y corredores energéticos. Crear un nuevo diálogo bilateral sobre seguridad para combatir la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia.

para combatir la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, la trata de personas, el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia. Generar más oportunidades para el comercio y la inversión , desde la energía y las infraestructuras hasta los minerales críticos y la agricultura.

y la , desde la energía y las infraestructuras hasta los minerales críticos y la agricultura. Reforzar la cooperación en materia de clima y conservación para proteger la fauna silvestre y los sistemas de agua dulce.

Lee también Morena quiere que la ropa sucia se lave en casa

De acuerdo con el comunicado, "para avanzar de inmediato en sectores prioritarios, el primer ministro Carney anunció una nueva misión comercial a México, encabezada por el presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía Canadiense Única, Dominic LeBlanc, y una financiación de 9.9 millones de dólares para proyectos liderados por las Naciones Unidas destinados a apoyar iniciativas de integración de migrantes en México y combatir la producción y el tráfico ilícitos de fentanilo".

De los 9.9 millones, 5.5 millones se invertirán en un proyecto interinstitucional de las Naciones Unidas, dirigido por la Organización Internacional del Trabajo, para apoyar la integración de los migrantes y los desplazados en México. Este proyecto, indica el comunicado canadiense, “mejorará los programas de empleo, reforzará el acceso al trabajo mediante la mejora de los servicios y la formación, y contribuirá a construir comunidades más sólidas”.

Otros 4.4 millones de dólares, “a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Real Policía Montada de Canadá”, servirán “para reforzar los esfuerzos que está realizando México para combatir el tráfico de fentanilo ilícito, otros opioides sintéticos y sus precursores. Este proyecto se basa en los programas de seguridad regional existentes para hacer frente al flujo de opioides sintéticos y otras drogas ilícitas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro