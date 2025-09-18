Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibe en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El Primer Ministro de Canadá aterrizó la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y posteriormente se trasladó al edificio principal del Gobierno de México.

A las 13:40 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de su esposo Jesús María Tarriba, recibió en la Puerta de Honor de Palacio Nacional al mandatario canadiense para encabezar la ceremonia de bienvenida oficial, en el Patio de Honor del recinto.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Lee también Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Lo anterior sucedió ante una protesta en el Zócalo capitalino, contra las acciones realizadas en la administración.

El Primer Ministro de Canadá, acompañado de su esposa, Diana Fox, se reunirá también con integrantes del Gabinete de Sheinbaum y empresarios mexicanos y canadienses, para dialogar sobre la relación bilateral entre ambos países, inversiones en sectores estratégicos y el T-MEC, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Después de tener una comida privada, a las 17:00 horas, Sheinbaum y Carney darán una conferencia de prensa conjunta en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional.

Después de la conferencia, Mark Carney tendrá un encuentro con el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr