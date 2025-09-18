Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseveró que con México se está profundizando la cooperación en materia de seguridad.

En conferencia conjunta, Carney admitió que hay cárteles mexicanos en Canadá y cárteles canadienses en México: “Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación”.

Destacó el seguimiento y vigilancia para asegurar que los delincuentes sean llevados ante la justicia.

Lee también ¿Cómo llega México al inicio de consultas para la revisión del T-MEC? Sheinbaum responde

Conferencia de prensa conjunta de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en el salón de la tesorería del Palacio Nacional (18/09/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Lo que hemos acordado el día de hoy es el refuerzo de esa cooperación”, comentó al hacer hincapié a la seguridad cibernética, la injerencia extranjera y la cooperación en el área de defensa.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que recientemente hubo una reunión del gabinete de Seguridad con autoridades canadienses: “Y evidentemente buscamos la mejor forma de cooperar y coordinarnos para garantizar la seguridad en nuestros países”.

“Particularmente hablamos de que Canadá tiene mucha experiencia en ciberseguridad, por ejemplo. Nos interesa mucho conocer cómo trabajan este tema y que pueda haber cooperación y colaboración en términos de las mejores prácticas que ellos tienen, para que nosotros podamos incorporarlas”, estalló Sheinbaum Pardo.

Lee también Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Señaló que Canadá recientemente fortaleció su frontera a través de distintos mecanismos e interesa a nuestro país saber cómo lo hicieron.

“Entonces, evidentemente en el marco de nuestra soberanía es la cooperación y la colaboración, es parte de este plan de acción que hemos acordado”, mencionó.

Según el comunicado emitido por autoridades de Canadá, Carney y Sheinbaum afirmaron durante su encuentro “las prioridades conjuntas, entre las que se incluyen la cooperación continua en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la preparación para situaciones de emergencia y las medidas para hacer frente al cambio climático”.

Mantienen visas de trabajo

Sobre las visas de trabajo, la Mandataria federal aseguró que son muy útiles para la economía canadiense y se acordó que se mantienen, en el marco del respeto de la política de Canadá.

Mencionó que por lo pronto se mantienen estas visas y se verá si es factible ampliarlas.

Lee también VIDEO: Sheinbaum y Carney intercambian regalos acompañados de sus parejas en Palacio Nacional

Respecto a la recuperación de la cumbre de Líderes de América del Norte, Sheinbaum pidió esperar a la revisión del Tratado.

Hay comunicación con Estados Unidos y vamos a trabajar dentro del proceso de revisión, tengo confianza en que nos reuniremos en pocos meses para ver cómo Canadá juega contra México, comentó Carney en referencia a la Copa FIFA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc