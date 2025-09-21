Más Información

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de la Asamblea General de la ONU

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de la Asamblea General de la ONU

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

“El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos”, relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

“El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos”, relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

El derecho de autor en la era de la IA

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

París. El reconocimiento planeado por de un Estado palestino no incluirá la apertura de una embajada hasta que libere a los rehenes que mantiene retenidos en Gaza, declaró el presidente en una entrevista transmitida el domingo.

"Para nosotros, será un requisito muy claro antes de abrir, por ejemplo, una embajada en Palestina", declaró Macron a CBS News en una entrevista grabada el jueves.

Las palabras de Macron se hicieron públicas el mismo día en que Reino Unido, Australia y Canadá reconocieron el y en vísperas del comienzo de una Asamblea General de la ONU en la que se espera que más de una decena de países, entre ellos Francia, tomen la misma decisión oficialmente.

Lee también

Esta ola de reconocimientos del Estado palestino ha desatado la ira de Israel, cada vez más presionado para poner fin a la guerra contra Hamas en la , donde ha provocado una grave situación humanitaria.

Portugal también tiene previsto reconocer el Estado palestino este domingo, mientras que Francia afirma que lo hará junto con otros países el lunes en las Naciones Unidas.

En la entrevista, Macron se pronunció enérgicamente en contra de cualquier plan de desplazar a los palestinos de Gaza para reconstruir el territorio una vez acabe la : "Si la condición previa de ese plan es expulsarlos, es una locura".

Lee también

"No debemos, por la credibilidad de y por la credibilidad de Francia, ser implícita o explícitamente complacientes con un proyecto así", agregó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto