Más Información

Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Donan tejidos para víctimas de la explosión en Puente la Concordia

Donan tejidos para víctimas de la explosión en Puente la Concordia

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Examinará la ONU crisis de desaparecidos en México

Examinará la ONU crisis de desaparecidos en México

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Hernán Bermúdez Requena, el "Comandante H", podría enfrentar condena de 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

Hernán Bermúdez Requena, el "Comandante H", podría enfrentar condena de 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

MC solicita juicio político contra morenista Araceli Brown, acusada por EU de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

MC solicita juicio político contra morenista Araceli Brown, acusada por EU de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

Cae "El Chacal", presunto líder de Los Tanzanios, por narcomenudeo y extorsión en la CDMX

Cae "El Chacal", presunto líder de Los Tanzanios, por narcomenudeo y extorsión en la CDMX

Envenenamiento masivo mata a 60 perros en San Juan Chamula, Chiapas

Envenenamiento masivo mata a 60 perros en San Juan Chamula, Chiapas

El ala armada del grupo islamista palestino publicó el sábado una serie de fotos de "despedida" de los rehenes que mantiene cautivos y advirtió de que el asalto israelí a podría ponerlos en peligro.

"Una fotografía de despedida tomada al inicio de la operación en [Ciudad de] Gaza ... debido a la terquedad de [el primer ministro ] Netanyahu y la sumisión de [el jefe del ejército israelí Eyal] Zamir", escribieron las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamas, al publicar las fotos.

De las 251 personas capturadas por militantes palestinos durante su ataque a Israel en octubre de 2023, un total de 22 personas siguen vivas en Gaza y el ejército israelí cree que 25 están muertas.

Lee también

Las brigadas publicaron 46 fotografías de los rehenes en su canal de Telegram y etiquetaron cada una de las imágenes con el nombre de Ron Arad, un piloto de la fuerza aérea israelí derribado en el sur del Líbano en 1986 durante la guerra civil libanesa.

Hamas publica fotos de rehenes en canal de Telegram. Foto: captura de pantalla
Hamas publica fotos de rehenes en canal de Telegram. Foto: captura de pantalla

Se cree que Arad fue retenido inicialmente por grupos chiítas en el Líbano y ahora se presume muerto, pero sus restos nunca aparecieron.

Arad ha sido una causa célebre durante décadas en Israel, donde traer de vuelta a los soldados perdidos o capturados se considera un deber nacional.

Lee también

Israel lanzó una operación terrestre contra Ciudad de Gaza el martes pasado, tras semanas de intensos ataques aéreos contra el mayor centro urbano de la Franja de Gaza.

Cientos de miles de residentes han huido del lugar, mientras que las familias de los rehenes instan al gobierno israelí a detener la ofensiva, advirtiendo de que pone en peligro las vidas de sus seres queridos cautivos en Gaza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Golden Gate Bridge /iStock/ bluejayphoto

Con inversión de 40 MDD, San Francisco se transforma y "renace" para recibir al turismo

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?