Tanques y aviones de combate israelíes continúan bombardeando este jueves la , obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino sumido en casi dos años de guerra.

Miles de palestinos huyen de la Ciudad de Gaza, tras la intensificación de los ataques del ejército israelí en las últimas horas, el jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: AP
Miles de palestinos huyen de la Ciudad de Gaza, tras la intensificación de los ataques del ejército israelí en las últimas horas, el jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: AP

Miles de palestinos en autos, carretas o a pie huyen de la Ciudad de Gaza, tras la intensificación de los ataques del ejército israelí en las últimas horas, el jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Miles de palestinos en autos, carretas o a pie huyen de la Ciudad de Gaza, tras la intensificación de los ataques del ejército israelí en las últimas horas, el jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda.

Mujeres y niños desplazados huyen de la ciudad de Gaza con sus pocas pertenencias hacia el sur de Gaza, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: AP
Mujeres y niños desplazados huyen de la ciudad de Gaza con sus pocas pertenencias hacia el sur de Gaza, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: AP

Una familia palestina huye a pie de la Ciudad de Gaza, el martes 16 de septiembre de 2025 . Foto: AP
Una familia palestina huye a pie de la Ciudad de Gaza, el martes 16 de septiembre de 2025 . Foto: AP

El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el pequeño enclave.

Una familia observa un ataque, tras su desplazamiento desde la Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. Israel ha anunciado un importante ataque terrestre en la Ciudad de Gaza que, según afirma, tiene como objetivo aplastar a Hamás en el mayor centro urbano del territorio palestino. Foto: AP
Una familia observa un ataque, tras su desplazamiento desde la Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. Israel ha anunciado un importante ataque terrestre en la Ciudad de Gaza que, según afirma, tiene como objetivo aplastar a Hamás en el mayor centro urbano del territorio palestino. Foto: AP

Palestinos huyen de la Ciudad de Gaza ante la orden de evacuación y los continuos bombardeos israelíes, el 18 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Palestinos huyen de la Ciudad de Gaza ante la orden de evacuación y los continuos bombardeos israelíes, el 18 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Este jueves, una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur del enclave a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, según periodistas de AFP.

Palestinos desplazados caminan por un campamento improvisado a lo largo de la costa de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, el martes 16 de septiembre de 2025. Israel ha anunciado un importante ataque terrestre en la ciudad de Gaza. Foto: AP
Palestinos desplazados caminan por un campamento improvisado a lo largo de la costa de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, el martes 16 de septiembre de 2025. Israel ha anunciado un importante ataque terrestre en la ciudad de Gaza. Foto: AP

Con información de AFP

