Tanques y aviones de combate israelíes continúan bombardeando este jueves la Ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino sumido en casi dos años de guerra.
Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda.
El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el pequeño enclave.
Este jueves, una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur del enclave a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, según periodistas de AFP.
Con información de AFP
maot