Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

México y Canadá hacen frente común para mantener T-MEC

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

EU sanciona a diputada de Morena por nexos con “La Mayiza”

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-S

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

“Si pasa algo como lo del 85 perdemos todo”

Jerusalén.- El Ejército israelí afirmó que en un ataque aéreo en el norte de la , mató a Sim Mahmoud Yusuf Abu Alkhir, adjunto al jefe de la inteligencia militar del batallón de Bureij de Hamas.

"Las tropas del Ejército siguen operando en el norte de Gaza. Durante su actividad, las tropas dirigieron una nave de la Fuerza Aérea que atacó y mató al terrorista Sim Mahmud Yusuf Abu Alkhi, que actuaba como vicedirector de la inteligencia de Hamas en el batallón de Bureij", recoge el comunicado castrense.

Según este comunicado, Abu Alkhir participaba en la planificación y ejecución de ataques contra tropas israelíes.

El Ejército aseguró que la ofensiva se llevó a cabo con "munición de precisión" y bajo vigilancia aérea para "minimizar" el riesgo de víctimas civiles.

Lee también

En paralelo, las fuerzas israelíes informaron de la eliminación de una decena de combatientes y del desmantelamiento de infraestructura militar en el norte y centro de Gaza, incluidas posiciones de observación.

"No garantizaremos la protección de los rehenes", dice Hamas ante ofensiva israelí

En la capital, donde Israel mantiene el núcleo de su ofensiva, el Ejército llevó a cabo bombardeos extensivos en el barrio de Tal al Hawa durante la mañana, algo visto por los residentes en la ciudad de Gaza como una herramienta para allanar terreno para las tropas.

"Los rehenes están distribuidos a través de los barrios de la ciudad de Gaza y no garantizaremos la protección de sus vidas, ya que Netanyahu ha decidido matarlos", advirtió la tarde del jueves el brazo armado de Hamas, las Brigadas Al Qasam, de cara a esta ofensiva.

"El inicio y expansión de esta operación criminal significa que no recuperarán a un sólo rehén -ni vivo ni muerto- y que su destino será como el de Ron Arad", sentenciaron.

Lee también

Ron Arad fue un piloto del Ejército israelí desaparecido en Líbano en 1986, que terminó en manos del grupo chií Hezbolá. Al no salir adelante las negociaciones entre Israel y dicha organización, Arad permaneció desaparecido en el país vecino. En 2016 Israel le terminó por calificar como "muerto en combate".

Las fuerzas armadas añadieron que mantienen operaciones en el sur de la franja, en Jan Yunis y Rafah. Las playas de Jan Yunis y la vecina Mawasi son el lugar al que Israel ha ordenado desplazarse a la población civil desde la ciudad de Gaza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

USCIS. Foto: iStock

¿Cómo crear una cuenta en línea en USCIS y qué trámites se pueden hacer desde ahí?

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?