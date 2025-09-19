El Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de restablecer sanciones contra Irán después de que Gran Bretaña, Francia y Alemania acusaran a Teherán de violar un acuerdo sobre la gestión de sus actividades nucleares.

"Instamos a (Irán) a actuar ahora", dijo la embajadora británica Barbara Woodward, después de emitir un voto en contra de una resolución que habría extendido la suspensión actual de las sanciones.

