Londres. El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, dijo a la cadena BBC el abogado de la pareja, Tom Clare.

Según el abogado, el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influyente Candace Owens, después de que ésta promoviera la idea de que la esposa de Macron nació varón.

Los abogados de Owens, dice la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda.

En unas declaraciones al podcast de la BBC "Fame Under Fire", el abogado del caso afirmó que Brigitte había encontrado las acusaciones de Owens "increíblemente perturbadoras" y que suponían una "distracción" para el presidente francés.

La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, observa durante un banquete de Estado en el Guildhall de Londres, el 9 de julio de 2025, en el segundo día de una visita de Estado de tres días al Reino Unido.

"No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país", declaró.

Clare precisó que se emitirá un testimonio pericial de carácter científico y, si bien no reveló por el momento su naturaleza exacta, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones.

"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas", dijo.

Si esto es necesario para aclarar las cosas, "está totalmente dispuesta a asumir esa responsabilidad", precisó el abogado.

Sobre si los Macron facilitarían fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare respondió que existían y que se presentarían ante el tribunal estándares.

El presidente de Francia, Emanuel Macron, y su esposa Brigitte.

"Defender mi honor"

Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido repetidamente su opinión de que Brigitte Macron es hombre. También ha dicho que Brigitte y Emmanuel Macron son parientes consanguíneos y que Macron fue elegido mandatario de Francia como parte de un programa de control mental operado por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense.

“La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad”, dijeron los Macron en un comunicado, a finales de julio.

“Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a esta campaña de difamación de una vez por todas”, añadieron.

En agosto pasado, Macron dijo en entrevista para la revista Paris Match que “esto es sobre defender mi honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha”.

