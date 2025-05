Lo que el presidente francés, Emmanuel Macron, describió como un "juego" con su esposa Brigitte le ha dado la vuelta al mundo y colocado a la pareja en el centro de la polémica. Un lugar al que se acostumbraron desde el principio de su relación.

Un video muestra a Brigitte empujar con sus manos la cara de Macron justo cuando el avión en el que aterrizaron en Hanoi, Vietnam, abre la puerta. Visiblemente sorprendido e incómodo, Macron saluda a la gente que lo esperaba en el aeropuerto. Primero lo negó, luego dijo que era una "broma". Pero su entorno habló de una "pequeña discusión".

Brigitte ha tratado de permanecer fuera del ojo público, consciente de que su relación con Macron siempre despertó una gran polémica. ¿La razón? Ella le lleva 25 años y el flechazo llegó cuando ella tenía 40 y él apenas 15 años de edad.

Era 1990 y Brigitte Auzière era entonces profesora en la escuela jesuita Providence, en Amiens.

Brigitte estaba casada y tenía tres hijos, incluyendo Laurence, una joven que era compañera de clase de Macron, amante de la literatura y sumamente inteligente. Laurence le contó a su madre de su compañero "loco" y que "sabía de todo".

La literatura los unió. Ella supervisaba un club de teatro al que se inscribió Macron. Se enamoraron.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, y su esposa Brigitte visitaron la muestra FOTO: REUTERS

Pero los padres de él se opusieron y se lo llevaron a París. "Para mí, un chico tan joven era algo aterrador. Emmanuel tuvo que partir hacia París. Me dije a mí misma que se enamoraría de alguien de su edad. No sucedió", confesó Brigitte en una entrevista, muchos años después.

Antes de irse, Macron prometió que se casaría con ella, de acuerdo con un documental sobre la historia de la pareja.

Ella abandonó sus clases, en medio de la polémica, y se divorció de su esposo, el banquero André-Louis Auzière.

A pesar de la distancia. Macron y Brigitte mantuvieron el contacto.

Brigitte contó que, una vez divorciada (en 2006), “el único obstáculo eran mis hijos. Me tomé el tiempo necesario para no arruinarles la vida. Aquello duró 10 años. Puedes imaginar lo que estaban escuchando. Pero, por otro lado, no quería perderme mi vida”.

Finalmente, ella se mudó a París y se casaron en 2007.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte en presunta "pelea doméstica" al llegar a Vietnam. Foto: Captura de pantalla

Diez años después de su matrimonio, Macron se convirtió en presidente de Francia. Y tras el escándalo con el que inició su relación, Brigitte decidió mantenerse en las sombras lo más posible.

Hasta 2023, cuando Brigitte concedió una entrevista a la revista Paris Match donde habló de su relación con Macron y de cómo mantienen vivo el amor. "No hay un solo día que no me sorprenda. Nunca había visto semejante capacidad intelectual... Siempre lo he admirado".

En 2024, la primera dama volvió a quedar en el centro de la polémica, al darse a conocer la condena a dos mujeres que aseguraban que Brigitte era transexual.

Las mujeres fueron condenadas a pagar 8 mil euros a Brigitte (175 mil pesos mexicanos) por difundir burlas tránsfobas sobre ellas en una red social.

Macron también se vio envuelto en la polémica cuando fue captado en un "apasionado" beso mejilla con su ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra. La imagen resultó todavía más impactante porque en su relación con Brigitte, Macron siempre privilegió la discreción.

Hace unas semanas, el Palacio del Elíseo salió a desmentir versiones de que habían "cachado" a Macron consumiendo cocaína junto con otros líderes mundiales. El gobierno francés explicó que lo que redes sociales tomaron por una bolsita con polvo blanco era un simple pañuelo facial.

🇫🇷 | El video del manotazo en la cara que recibió Macron de su esposa y las contradictorias respuestas del Gobierno francés:



La primera dama francesa le empujó la cara con la mano y Macron tuvo que dar un paso hacia atrás para tratar de evitar el golpe. Todo quedó a la vista de… pic.twitter.com/OCV65B4wQu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 26, 2025