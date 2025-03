París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo no entender por qué Estados Unidos impone aranceles a sus aliados europeos, canadienses y mexicanos y no al resto de países y confió en que el presidente estadounidense, Donald Trump, se eche atrás con el gravamen a las exportaciones europeas de automóviles.

"Esa no es una decisión que permite mejorar el progreso y la prosperidad en nuestras sociedades. Quizá el presidente Trump, tras escuchar los anuncios que están por venir, termine por echarse atrás", dijo Macron en una conferencia de prensa tras la cumbre sobre Ucrania que se celebró este jueves en París.

Macron aseveró que lamentará "si esos aranceles llegan", pero advirtió de que "los europeos se protegerán respondiendo" con la meta de terminar alcanzando un acuerdo que "desmantele" las medidas de Washington.

"Todo esto nos hace perder el tiempo y genera inquietud en muchos sectores", incidió Macron, cuyo país es una potencia europea del sector del automóvil.

El presidente francés estimó también inoportuno imponer los nuevos aranceles justo cuando los europeos han decidido gastar más en defensa para no depender de Washington, tal y como había exigido Trump.

Macron juzgó que el comercio internacional está tan imbricado que gravar las exportaciones "rompe las cadenas de valor, presiona la inflación en el corto plazo y, eventualmente, puede hacer perder empleos. No es bueno ni para la economía europea no para la americana, mexicana y canadiense".

El mandatario francés criticó los criterios de la administración de Trump a la hora de imponer aranceles.

"Hay una cierta paradoja en que los principales aliados sean los primeros a los que se les imponen aranceles. Si la geopolítica del momento se trata de decir que se grava a México, Canadá y a los europeos y no se hace nada con el resto, no he comprendido el orden de las cosas", manifestó.