Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Exalcaldesa morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, entre los sancionados por el Tesoro de EU

Exalcaldesa morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, entre los sancionados por el Tesoro de EU

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Caen 12 por robo de material ferroso al interior de la Refinería Olmeca en Tabasco

Caen 12 por robo de material ferroso al interior de la Refinería Olmeca en Tabasco

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

París. La policía mató este jueves a un hombre con actitud "amenazadora" y armado con un machete cerca de una escuela infantil en la Seyne-sur-Mer, en el sureste de Francia, indicó la fiscalía.

El hombre se negó a obedecer a los policías y avanzó con su arma hacia los agentes, quienes primero usaron un arma de electrochoque Taser antes de dispararle seis veces, precisó el fiscal de Toulon, Samuel Finielz.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17:00, cuando el hombre, que aún no ha sido identificado, armado con un "machete" tenía una actitud "amenazadora" en una zona con escuelas, según la misma fuente.

Lee también

"Parecería que los niños han sido víctimas de amenazas", precisó el representante del ministerio público, subrayando que toda esta información aún debía ser confirmada. Ningún menor resultó herido, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?