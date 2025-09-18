La ministra albanesa generada por inteligencia artificial (IA), una primicia a nivel mundial, tomó la palabra ante el Parlamento del país balcánico y aseguró que su objetivo no es "remplazar a los humanos, sino ayudarles".

La nueva ministra, bautizada con el nombre de Diella, fue nombrada la semana pasada por el primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama.

Diella estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100% libres de corrupción" y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean "perfectamente transparentes", indicó entonces Rama.

Enio Kaso, jefe del Departamento de Inteligencia Artificial y Licencias de Criptomonedas, muestra al ministro de IA Diella, cuyo nombre significa "Sol" en albanés, durante una conferencia telefónica en Tirana, Albania, el viernes 12 de septiembre de 2025. Foto: AP

La lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea. El primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica de 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para 2030.

Diella habló por videoconferencia ante los diputados albaneses, reunidos para pronunciarse sobre el programa del gobierno de Rama. No se dieron detalles de cómo fue generado su discurso.

"Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano", dijo Diella, cuyo nombre en albanés significa sol.

Una mujer consulta un teléfono mientras utiliza el portal gubernamental albanés "E-Albania", ahora con la ayuda del avatar "Diella", ministro del gabinete con inteligencia artificial, en Tirana el 12 de septiembre de 2025. El primer ministro de Albania anunció el 11 de septiembre de 2025 que el avatar "Diella", con inteligencia artificial, se convertirá en el primer ministro del gabinete con inteligencia artificial "creado virtualmente" y se encargará de la contratación pública, en un intento por reducir la corrupción. Foto: AFP

"Permítanme recordarles: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder", apuntó la ministra, vestida con el traje tradicional albanés.

Su nombramiento ha sido duramente criticado por la oposición. "El objetivo no es otro que llamar la atención", criticó el jueves el exprimer ministro y líder de la oposición, Sali Berisha, acusado él mismo de corrupción.

"Es imposible frenar la corrupción con Diella", añadió. "¿Quién va a controlar a Diella? Diella es inconstitucional", dijo, añadiendo que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional.

Edi Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, tuvo que interrumpir su discurso varias veces ante los abucheos de la oposición. Sin embargo, su programa de gobierno fue adoptado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc