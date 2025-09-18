Más Información

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Lo que sabemos del caso de Silverio Villegas, mexicano asesinado en un operativo de ICE en Chicago

Lo que sabemos del caso de Silverio Villegas, mexicano asesinado en un operativo de ICE en Chicago

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Facultad de Economía de la UNAM suspende clases por amenaza de artefacto explosivo

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

La ministra albanesa generada por (IA), una primicia a nivel mundial, tomó la palabra ante el Parlamento del y aseguró que su objetivo no es "remplazar a los humanos, sino ayudarles".

La nueva ministra, bautizada con el nombre de Diella, fue nombrada la semana pasada por el primer ministro de , el socialista Edi Rama.

Diella estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100% libres de " y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean "perfectamente transparentes", indicó entonces Rama.

Lee también

Enio Kaso, jefe del Departamento de Inteligencia Artificial y Licencias de Criptomonedas, muestra al ministro de IA Diella, cuyo nombre significa "Sol" en albanés, durante una conferencia telefónica en Tirana, Albania, el viernes 12 de septiembre de 2025. Foto: AP
Enio Kaso, jefe del Departamento de Inteligencia Artificial y Licencias de Criptomonedas, muestra al ministro de IA Diella, cuyo nombre significa "Sol" en albanés, durante una conferencia telefónica en Tirana, Albania, el viernes 12 de septiembre de 2025. Foto: AP

La lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la. El primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica de 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para 2030.

Diella habló por videoconferencia ante los diputados albaneses, reunidos para pronunciarse sobre el programa del gobierno de Rama. No se dieron detalles de cómo fue generado su discurso.

"Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ", dijo Diella, cuyo nombre en albanés significa sol.

Lee también

Una mujer consulta un teléfono mientras utiliza el portal gubernamental albanés "E-Albania", ahora con la ayuda del avatar "Diella", ministro del gabinete con inteligencia artificial, en Tirana el 12 de septiembre de 2025. El primer ministro de Albania anunció el 11 de septiembre de 2025 que el avatar "Diella", con inteligencia artificial, se convertirá en el primer ministro del gabinete con inteligencia artificial "creado virtualmente" y se encargará de la contratación pública, en un intento por reducir la corrupción. Foto: AFP
Una mujer consulta un teléfono mientras utiliza el portal gubernamental albanés "E-Albania", ahora con la ayuda del avatar "Diella", ministro del gabinete con inteligencia artificial, en Tirana el 12 de septiembre de 2025. El primer ministro de Albania anunció el 11 de septiembre de 2025 que el avatar "Diella", con inteligencia artificial, se convertirá en el primer ministro del gabinete con inteligencia artificial "creado virtualmente" y se encargará de la contratación pública, en un intento por reducir la corrupción. Foto: AFP

"Permítanme recordarles: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las , sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder", apuntó la ministra, vestida con el traje tradicional albanés.

Su nombramiento ha sido duramente criticado por la oposición. "El objetivo no es otro que llamar la atención", criticó el jueves el exprimer ministro y líder de la oposición, Sali Berisha, acusado él mismo de corrupción.

"Es imposible frenar la corrupción con Diella", añadió. "¿Quién va a controlar a Diella? Diella es inconstitucional", dijo, añadiendo que su partido recurrirá al

Lee también

Edi Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, tuvo que interrumpir su discurso varias veces ante los abucheos de la oposición. Sin embargo, su programa de gobierno fue adoptado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?