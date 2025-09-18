El gigante de los microchips Nvidia invertirá 5 mil millones de dólares (mdd) en su competidor Intel en proyectos conjuntos, informaron las dos compañías en un comunicado el jueves.

El acuerdo determina que las firmas desarrollarán productos para data centers y PCs, en un contexto de alta demanda de chips de alta performance por el boom de la inteligencia artificial.

Los chips de Nvidia conocidos como GPUs son muy demandados por parte de gigantes tecnológicos que construyen centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial.

Lee también EU carga contra China por vetar los chips de Nvidia previo a la llamada entre Trump y Xi Jinping

"Juntos expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la informática", expresó el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Nvidia invertirá 5 mil millones en acciones comunes de Intel a un precio de compra de 23.28 dólares por acción.

La inversión está sujeta a condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias requeridas, según las dos empresas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc