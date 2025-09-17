Este año, Nvidia ha sido uno de los temas importantes en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, debido a su papel en el impulso a las tecnologías como la inteligencia artificial (IA), y sigue siendo un asunto relevante.

La empresa tecnológica abarca en su mayoría el mercado de chips para el desarrollo de servicio de IA en empresas como Meta Platforms Inc. (META) o DeepSeek.

En días pasados, China dictaminó que la empresa violó las leyes antimonopolio tras la adquisición de Mellanox Technologies, además de que inició una investigación antidumping contra un tipo de semiconductor fabricado por empresas estadounidenses.

Ahora, la Administración del Ciberespacio de China ordenó a empresas como Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) y ByteDance Ltd. que cancelen los pedidos de chips de IA de Nvidia, de acuerdo con la agencia Bloomberg que cita al diario Financial Times.

La orden es para que se suspendieran las pruebas y pedidos de chips RTX Pro 6000D de Nvidia Corp, los cuales serían usados para eludir las restricciones al envío de chips de inteligencia artificial avanzados a China, según el medio.

El martes, el presidente Donald Trump confirmó que se logró un acuerdo entre China y Estados Unidos sobre el futuro de la plataforma chin TikTok y que el viernes sostendrá una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping.

Ambos países tuvieron conversaciones comerciales el fin de semana pasado en Madrid, España.

Lee también Nvidia está en conversaciones con gobierno de Trump sobre nuevo chip para China; es el sucesor del H20

¿Qué contiene el chip RTX6000?

Bloomberg lo describe como una tarjeta de gama alta diseñada específicamente para el restringido mercado chino, sin embargo, fue Washington lo prohibido en China por temor a que pudiera impulsar las ambiciones geopolíticas y militares más amplias de aquél país.

De acuerdo con la página oficial de Nvidia, el chip RTX Pro 6000 redefine el rendimiento y la capacidad debido a que domina modelos avanzados y aborda flujos de trabajo creativo con potencia de procesamiento de IA.

Lee también Ganancias de Nvidia crecen 59% en segundo semestre del 2025; Centros de Datos y chips de IA, la clave de sus resultados

El chip se encuentra equipado con 96 GB de memoria GDDR7 ultrarrápida, por lo que ofrece velocidad, precisión y eficiencia. Cuenta con 4 mil TOPS de rendimiento de la IA y un rendimiento de núcleo RT de 380 TFLOPS, así como un rendimiento de precisión simple de 125 TFLOPS.

También cuenta con multiprocesadores de streaming, núcleos de tención de quinta generación y núcleo de trazado de ratos de cuarta generación.

En tanto, empresas como Alibaba y Baidu están desarrollando sus propias alternativas nacionales con el objetivo de reducir su dependencia de chips extranjeros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc