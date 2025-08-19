Nvidia ya puede regresar a comercializar sus chips a China pero, el problema es que ahora el país asiático no quiere que la compañía estadounidense regrese y ha aconsejado a las compañías de tecnología del país no consumir su hardware.

En este sentido, Nvidia ha decidido que su siguiente estrategia será desarrollar un nuevo chip potenciado con inteligencia artificial (IA) con más poder que el H20, aunque menos potente que Blackwell. Esto con el fin de impulsar su regreso al mercado chino.

Como ya informábamos anteriormente en Tech Bit, Pekín habría cuestionado sobre problemas de seguridad en el hardware estadounidense pues supuestamente sus chips contaban con capacidades de rastreo de localización y apagado de motor.

Nvidia apuesta por chip de IA para impulsar su vuelta a China. Imagen: Unsplash

Sin embargo, Nvidia aseguró que "H20 no es un producto militar ni para infraestructura gubernamental" y añadió que China cuenta con un amplio suministro de chips locales por lo que no han "dependido de chips estadounidenses para operaciones de gobierno".

¿Cómo será el nuevo chip de Nvidia?

De acuerdo con un reporte proporcionado por Nvidia, este chip tendrá características similares al H20, pero su potencia lo superará en aspectos como la transmisión de datos, compatibilidad con NVLink y memoria de alto ancho de banda.

"Evaluamos diversos productos para nuestra hoja de ruta, de modo que podamos estar preparados para competir en la medida en que los gobiernos lo permitan", señala Nvidia.

Además, aseguró que sus productos cuentan con la "aprobación de las autoridades competentes y está diseñado exclusivamente para un uso comercial beneficioso". Esto ante las acusaciones de China sobre la seguridad de sus chips.

Después de que Estados Unidos permitiera regresar a Nvidia al mercado chino con una cuota del 15%, la compañía se enfrenta con otras marcas en territorio asiáticos, como Huawei. Además, de superar que las empresas chinas como Alibaba y ByteDance confíen de nuevo en la compañía.

"La tecnología de IA estadounidense puede ser el estándar mundial si competimos", señaló Nvidia.

