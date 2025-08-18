Más Información

Desde el 10 de junio, Android 16 se ha desplegado de manera gradual a diferentes fabricantes de dispositivos. Los primeros en recibir esta actualización fueron los Google Pixel, después llegaría a celulares Samsung y finalmente al resto de las marcas.

Por lo que aún diferentes dispositivos irán recibiendo esta nueva versión del sistema operativo. Aunque, debes saber que no todos los dispositivos recibirán Android 16.

Por ello, en te compartiremos la la lista de celulares que no recibirán la actualización más esperada de Android.

Lista de celulares que no recibirán Android 16 Imagen: Google

Cuáles son los celulares que no recibirán Android 16

Android 16 llegará a dispositivos más nuevos, esto porque contará con herramientas impulsadas con inteligencia artificial, lo cual requiere de hardware avanzado para que funcione de manera correcta.

De acuerdo con listas compartidas por expertos, los celulares que quedarían fuera de esta actualización son:

Samsung

  • Galaxy A14, M14. M33
  • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
  • Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3

Google

  • Pixel 5 y 5a

Realme

  • GT, GT Master Edition
  • GT 2, GT 2 Pro
  • 11, 11 Pro
  • C55, C67
  • Narzo 60

OPPO

  • Find N
  • Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite
  • Reno10 Pro+, Reno 10 Pro, Reno10

Motorola

  • Moto G05, G15, G24, G34, G45, G64, G73, G82, G84
  • Moto E13, E22, E32

One Plus

  • 10 Pro, 10T
  • Nord 2, Nord 2 Lite, Nord 2T
  • Nord CE 3, CE 3 Lite
  • N30, N300

VIVO

  • V29 Pro, V29 Lite
  • V30 Lite 5G
  • Y200
  • X80, X80 Pro
  • V29

Xiaomi, Redmi y Poco

  • Redmi A2
  • Xiaomi 12, 12 Pro
  • 12T, 12T Pro
  • 12 Lite
  • Redmi 12, 12C
  • Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ 5G
  • POCO F5, F5 Pro
  • X5, X5 Pro
  • M5, M5s
  • C51, C55, C65

