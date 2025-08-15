En la Ciudad de México estamos viviendo una temporada de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas que han acumulado registros históricos.

Debido al contexto actual, muchos usuarios se han preguntado si durante esta temporada lo ideal es desconectar sus aparatos eléctricos para evitar daños en ellos.

En Tech Bit te contamos qué deberías hacer, además de brindarte un tip para evitar que tus aparatos se dañen en esta temporada.

¿Deberías desconectar tus aparatos eléctricos en una tormenta? Imagen: Unsplash

¿Sí o no deberías desconectar tus aparatos eléctricos?

La respuesta fácil a esta pregunta es sí, pero antes debes considerar algunos detalles importantes. De acuerdo con el medio Us Electric, es recomendable desconectar tus aparatos eléctricos durante una tormenta o cuando llueve mucho para protegerlos.

Esto debido a que "si un rayo cae sobre una línea eléctrica cercana, podría producirse una sobretensión. El voltaje adicional podría ser excesivo para sus equipos eléctricos, lo que podría ponerlos en riesgo de sufrir daños".

De acuerdo con el mismo medio, un rayo puede generar hasta 15 millones de voltios de electricidad, lo suficiente para abastecer a una ciudad pequeña.

¿Deberías desconectar tus aparatos eléctricos en una tormenta? Imagen: Unsplash

Por ello, recomienda desconectar los dispositivos antes de que inicie la tormenta. Y es super importante seguir este consejo pues si se realiza mientras la tormenta ocurre, el riesgo de electrocución es mayor.

Por otro lado, de acuerdo con Iberdrola, los aparatos eléctricos que se encuentran en mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica son las computadoras de escritorio, las portátiles y las televisiones. Por su parte, el módem cuenta con conexión de fibra óptica y está protegido contra cambios de corriente por lo que es poco probable que sufra un daño.

Además, señala que es poco probable desconectar electrodomésticos como el refrigerador, por ejemplo, ya que son aparatos que necesitan mantenerse conectados indispensablemente, por lo que en este caso recomienda "instalar un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida que incluye protección contra las descargas eléctricas y variaciones de tensión".

