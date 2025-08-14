Siri, el asistente de voz integrado en los dispositivos Apple, puede ejecutar una amplia variedad de tareas con simples comandos hablados: enviar mensajes, buscar información, reproducir música o configurar recordatorios.

Sin embargo, hay frases que activan funciones críticas y que conviene usar con cuidado. Una de ellas es decir “Oye Siri, nueve once”.

¿Qué sucede cuando le dices “nueve once” a Siri? Imagen: Unsplash

¿Qué pasa si dices "Oye Siri, nueve once"?

Aunque pueda parecer una consulta más, en realidad Siri interpreta que se le está pidiendo marcar el 911, número de emergencias en México y otros países. Al reconocerlo, el asistente inicia de inmediato la llamada a los servicios de emergencia.

Este comando puede ser de gran ayuda en una situación real de riesgo, ya que permite contactar rápidamente al 911 sin necesidad de desbloquear el teléfono.

No obstante, si se activa por accidente, la llamada se puede cancelar en los primeros segundos para evitar alertas innecesarias.

La marcación por voz del 911 ha resultado beneficiosa para personas que necesitan ayuda inmediata, ya sea en un accidente, un incidente de seguridad o una emergencia médica. Por ello, se recomienda emplearlo únicamente cuando sea estrictamente necesario.

Otros comandos prácticos de Siri

Además del acceso rápido a los servicios de emergencia, Siri puede ahorrar tiempo en el día a día. Algunos ejemplos son:

“Oye Siri , pon las últimas noticias”: para escuchar un resumen informativo.

, pon las últimas noticias”: para escuchar un resumen informativo. “Oye Siri , recuérdame que mañana tengo un evento a las 10”: para programar recordatorios personalizados.

, recuérdame que mañana tengo un evento a las 10”: para programar recordatorios personalizados. “Oye Siri , reproduce mi playlist favorita”: para iniciar la música en tu plataforma preferida.

, reproduce mi playlist favorita”: para iniciar la música en tu plataforma preferida. “Oye Siri , mándale un mensaje a [nombre del contacto]”: para enviar textos sin escribir.

, mándale un mensaje a [nombre del contacto]”: para enviar textos sin escribir. “Oye Siri, qué distancia hay de México a Corea del Sur”: para obtener datos curiosos o precisos en segundos.

El asistente de Apple puede ser un aliado eficaz tanto para el entretenimiento como para la productividad y, en casos extremos, para acceder de forma rápida a ayuda de emergencia.

