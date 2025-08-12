Actualmente, saber cómo localizar un celular puede ser útil en más de una situación. Ya sea porque lo extraviaste, quieres asegurarte de que un familiar esté a salvo o necesitas ubicar un dispositivo de trabajo.

Hoy en día existen herramientas y funciones integradas en los teléfonos que permiten conocer la ubicación de tu celular en tiempo real, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Con unos simples pasos podrás activar esta función y obtener la localización exacta del celular, sin importar cuál sistema operativo sea.

Paso a paso: cómo conseguir la ubicación de un celular. Imagen: Pexels

Debes saber que estos métodos debes aplicarlos siempre y cuando respetes la privacidad y el consentimiento correspondiente del titular del equipo para localizarlo.

¿Cómo encontrar un celular Android?

Si tu celular es Android, deberás seguir estos pasos para encontrar tu dispositivo:

Accede a “Encontrar mi dispositivo” en el navegador web en el sitio (google.com/android/find) o la app de "Localizador" desde tu celular .

. Asegúrate de iniciar sesión en tu cuenta de Google. Es importante que esta cuenta esté vinculada al celular que desees encontrar.

que desees encontrar. Selecciona el dispositivo que estés buscando.

Espera a que el celular haga la conexión y aparezca la ubicación.

Google mostrará un mapa con la posición aproximada del celular. Si el teléfono está encendido y conectado a internet, la ubicación será más precisa.

Paso a paso: cómo conseguir la ubicación de un celular. Imagen: Unsplash

Por otro lado, esta misma opción te ofrece otras alternativas para encontrar tu celular como reproducir sonido, bloquear el dispositivo o borrar los datos del celular.

¿Cómo encontrar un iPhone?

Si tu celular es un iPhone, los pasos que debes seguir para encontrar el celular son diferentes.

Entra a iCloud desde un celular o desde la computadora al sitio icloud.com/find.

o desde la computadora al sitio icloud.com/find. Inicia sesión con tu Apple ID, la cual debe estar vinculada al iPhone que quieres ubicar.

Da clic en "Todos los dispositivos" y selecciona el que deseas encontrar.

Espera que el celular haga conexión para encontrar la ubicación aproximada del iPhone.

Por otro lado, esta opción también te ofrece otras funciones como reproducir el sonido, activar el modo perdido (muestra un mensaje personalizado en la pantalla) o borrar la información del iPhone.

