¡Esta es una llamada para los Chivahermanos! La pasión y la fiebre por el fútbol nunca había sido tan geek como hasta ahora y ello se debe al reciente anuncio de Amazon y el Club Deportivo Guadalajara.

Muy pronto, los seguidores del Rebaño Sagrado podrán seguirle la pista a su equipo favorito con ayuda de una Alexa muy pambolera. Ya hay fecha de venta y precio oficial, así que sigue leyendo para conocer los detalles.

Alexa se vuelve "Chivahermana" con las nuevas funciones y modos inspiradas en el legado del Club Deportivo Guadalajara Liga. Foto: Amazon

¿Cómo es la Alexa de las Chivas?

El Echo Pop Chivas es un dispositivo dedicado a la afición y pensado para brindar nuevas experiencias fuera del estadio. Tan es así que su diseño es personalizado: con el escudo del Rebaño Sagrado al centro y franjas rojas y blancas.

“Los fans del fútbol en México no sólo ven a las Chivas, sino que viven y respiran su legado todos los días”, indicó Marta Morales, Country Manager de Alexa en México, durante la presentación.

Este asistente virtual será de edición limitada y no llegará con funciones clásicas, sino que integrará nuevos modos y comandos para monitorear los horarios de los partidos, recibir alertas y hasta comprar productos del Club Deportivo del Guadalajara.

¿Cuáles son las funciones especiales de la Alexa del Chivas?

El Echo Pop Chivas no sólo dará los resultados de un partido, sino que también incluirá el “Modo Chivahermano” con el que desbloqueará saludos grabados por los jugadores, experiencias y actualizaciones del equipo. ¡Será como tener a Alan Mozo, Hugo Camberos, Roberto Alvarado o Erick Gutiérrez en tu casa!

Otras funciones que ofrecerá son:

Integración de la playlist oficial de las Chivas en Amazon Music.

Acceso directo a los partidos de Chivas en Prime Video (sólo para miembros Prime).

Comprar mercancía oficial del equipo en Amazon.com.mx con el comando “Alexa, agrega la playera de las Chivas a mi carrito”.

Información en tiempo real del equipo y horarios de partidos.

Un comando especial para preguntarle a Alexa “¿Qué equipo mexicano de fútbol apoyas?”.

Trivias del equipo para demostrar qué tan fan eres.

La Alexa de Chivas incluirá saludos grabados por los jugadores. Foto: Facebook Club Deportivo Guadalajara

¿Cuándo sale a la venta el Echo Pop Chivas?

¡Ve haciendo tu guardadito! El Echo Pop Chivas Edición Limitada saldrá a la venta el 27 de agosto y será el primer dispositivo en lanzarse de manera simultánea en México y Estados Unidos.

En nuestro país se podrá comprar en Amazon.com.mx y en las tiendas oficiales de Chivas por un costo de $1,199.99. Mientras que en Estados Unidos se venderá en el sitio de Amazon por $62.00 USD.

