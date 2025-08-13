Sin duda, el acta de nacimiento es uno de los documentos oficiales indispensables para los ciudadanos mexicanos. Con ella pueden realizar múltiples trámites.

Y aunque anteriormente era necesario acudir al Registro Civil para tramitarla, ahora ya se puede obtener una copia digital desde la Plataforma Nacional de Registro Civil.

En Tech Bit te contamos el paso a paso que debes seguir para obtener tu acta de nacimiento digital.

Paso a paso: cómo tramitar el acta de nacimiento digital. Imagen: Unsplash

Así puedes tramitar tu Llave MX

Antes de iniciar el proceso, deberás obtener tu cuenta de Llave MX. Para ello tienes que seguir estos pasos:

Ingresa a llavemx.gob.mx y selecciona la opción “Crear cuenta”. Captura tu CURP, marca la casilla “No soy un robot” y pulsa “Continuar”. Si tu CURP es correcta, tus datos personales aparecerán de forma automática. Ingresa tu código postal y elige la colonia correspondiente. Completa la sección de datos de contacto con tu teléfono celular o correo electrónico. Crea una contraseña segura. Revisa el Aviso de Privacidad, resuelve el captcha y haz clic en “Finalizar”.

Paso a paso: cómo tramitar el acta de nacimiento digital. Foto: Gobierno de México

¡Listo! Tu cuenta de Llave MX ha sido creada con éxito.

Paso a paso para obtener tu acta de nacimiento digital

Ahora sí puedes pasar a realizar los pasos para obtener una copia digital certificada de tu acta de nacimiento.

Ingresa al portal oficial del Gobierno de México para trámites del Registro Civil: miregistrocivil.gob.mx Ten lista tu cuenta Llave MX. Una vez que hayas iniciado sesión con tu Llave MX, busca tu acta de nacimiento. Puedes hacerlo: ingresando tu CURP o usando tus datos personales (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento). Realiza el pago. El costo depende de la entidad federativa de registro. Descarga tu acta de nacimiento. Cuando el pago se confirme, podrás obtenerla en formato PDF. Se recomienda guardarla en tu dispositivo y, si lo deseas, puedes imprimirla.

Paso a paso: cómo tramitar el acta de nacimiento digital. Imagen: captura de pantalla

