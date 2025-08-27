El fabricante de chips estadounidense Nvidia aumentó sus ganancias 59%, hasta los 26 mil 422 millones de dólares, en el último trimestre, que estaba en el punto de mira por las limitaciones de Estados Unidos a las exportaciones a China, y en el que no registró ventas del chip H20 al gigante asiático.

La empresa divulgó los resultados de su segundo trimestre fiscal al cierre de Wall Street y reportó una facturación de 46 mil 743 millones de dólares, 56% más interanual, principalmente gracias a su segmento de Centros de Datos, que incluye los chips clave para la Inteligencia Artificial (IA).

El máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, destacó que su procesador de última generación para la IA, el Blackwell, supone un "salto generacional excepcional" para este campo tecnológico y está fabricándolo a pleno rendimiento porque la "demanda es extraordinaria", aseguró.

