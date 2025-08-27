La tortilla, el alimento básico de las familias mexicanas, registra un aumento de precio en las últimas semanas, lo que tiene relación con el incremento en los costos de producción y por la inseguridad, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

El CNT dijo que “en diversos negocios se ha detectado un incremento promedio de 2 pesos por kilo, pasando de 22 a 24 pesos, de acuerdo con un monitoreo aleatorio en distintas zonas”.

Ese “ajuste resulta comprensible ante el panorama actual” que ejerce presión sobre la producción de dicho alimento.

Lee también Gobierno convoca a más tortillerías para que se unan a acuerdo para bajar precios de la tortilla; ofrece descuentos y precios preferenciales

Los costos de producción de la tortilla tienen que ver con diversos factores, insumos y pago de servicios como antiadherentes, papel grado alimenticio, gas, fletes, refacciones, sueldos, impuestos, inseguridad, agua, luz y depreciación de equipos, los cuales registran aumentos que “ya no pueden ser absorbidos por la industria”.

El precio promedio de la tortilla a nivel nacional está en los 23.70 pesos por kilo. Foto: Freepik

El CNT añadió que comienzan a registrarse ajustes en los costos de las refacciones y fletes, además de que hay también afectaciones por la inseguridad en diversas zonas y las reformas laborales recientes generan presiones al sector, el cual se ve obligado a ajustar precios en la Ciudad de México y el Estado de México.

Está también la falta de mano de obra, que de acuerdo con el organismo tiene que ver, en parte, con los programas sociales que otorgan apoyos económicos a la población, lo que “provoca que muchas personas no deseen incorporarse al trabajo o exijan mayores salarios para laborar en este sector”, dijo.

Lee también ¿La tortilla de linaza es más sana que la de maíz?

En referencia a que el gobierno federal lanzó una iniciativa para bajar los precios de la harina y del maíz, el CNT descartó que los aumentos en los precios de la tortilla tengan únicamente relación con el costo del maíz o de la harina, ya que hay otros elementos a considerar dentro del proceso productivo de la cadena de valor.

En lo que va de agosto el precio promedio de la tortilla a nivel nacional está en los 23.70 pesos por kilo, en tortillerías de las principales ciudades del país, aunque en la Ciudad de México y Estado de México está en alrededor de 20 pesos por kilo; mientras que en Reynosa y Acapulco supera los 29 pesos el kilo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc