¿Sabías que las tortillas ya no se hacen solo de maíz? Hoy en día existen múltiples alternativas para todos aquellos que buscan opciones más saludables o tienen alguna restricción alimenticia. En Menú te presentamos una de las más conocidas: la tortilla de linaza.

¿Cuántos tipos de tortilla existen?

El maíz, desde la época prehispánica, es una parte fundamental de la gastronomía mexicana. ¡Se usa para muchísimas cosas! Y su presentación más popular son definitivamente las tortillas.

No solo se encuentran en las cocinas de todo México, también muchas formas y colores. Obvio, las favoritas de todos son las tortillas de maíz, pero también hay una gran variedad de alternativas.

Foto: Freepik.

Leer también: Cuántas tortillas de maíz equivalen a una de harina en calorías

Hay tortillas de harina, nopal, avena, quinoa, incluso de lentejas y espinaca. Se pueden hacer tortillas con una gran cantidad de ingredientes.

¿Qué son las tortillas de linaza?

Una de las alternativas más populares es la tortilla de linaza, sobre todo en las dietas bajas en carbohidratos, keto, o libres de gluten. ¡Son las favoritas de muchos!

Su alto contenido de mucílagos, también conocidos como fibras solubles, las hacen una excelente opción para las personas alérgicas al gluten. Además, debido a su alto contenido de fibra, las tortillas de linaza ayudan a mejorar la digestión. ¡Y también aportan omega 3!

¿Es mejor la tortilla de linaza o la tortilla de maíz?

Elegir entre las tortillas de maíz y las tortillas de linaza puede llegar a ser un poco complicado, pero dependerá siempre de las necesidades dietéticas y nutricionales de cada persona.

Foto: Freepik.

Leer también: Qué tan saludables son las tortillas de harina

Las tortillas de linaza tienden a tener alrededor de 70 kcal por porción, mientras que las tortillas de maíz tienen 60 kcal. Sin embargo, el contenido de carbohidratos de las tortillas de linaza es de tan solo 5 g, una diferencia considerable en oposición de los 13 g de las tortillas de maíz.

Además, las tortillas de linaza tienen en general más fibra y proteína que las tortillas de maíz. Sin embargo, cabe mencionar que las tortillas de linaza tienen un sabor un tanto intenso que puede no ser apto para todos los paladares.

Esto, aunado a que su composición carece de la esponjosidad y firmeza de las tortillas de maíz, convierten a las tortillas de linaza en una alternativa algo limitada en lo que respecta a usarla como sustituto de la tortilla común.

Las tortillas hechas con linaza no contienen gluten. Foto: Freepik.

Así que eres libre de elegir la que mejor se adapte a tus necesidades nutrimentales o los requerimientos de tu platillo. ¡Ambas son muy buenas opciones!

Leer también: Doña Ángela nos enseña a hacer tortillas de nopal

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters