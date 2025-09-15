Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Crean mural para Alicia Matías, quien protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

Crean mural para Alicia Matías, quien protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

Calles cerradas en CDMX por el Grito de Independencia 2025; revisa la lista por alcaldía y en el Centro Histórico

Calles cerradas en CDMX por el Grito de Independencia 2025; revisa la lista por alcaldía y en el Centro Histórico

Caracas. El presidente de Venezuela, , anunció este lunes que el país tendrá su propia (IA) y se impartirán clases sobre el tema en las escuelas "a partir de este año" para que los alumnos sepan qué es y cómo debe manejarse.

"pronto va a tener su propia inteligencia artificial, soberana, nacional, venezolana, articulada por el mundo, pero alimentada por nosotros", indicó Maduro durante una visita en una escuela, a propósito del inicio del nuevo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El mandatario no dio más detalles ni precisó la fecha de cuando tendrá Venezuela su.

Lee también

En noviembre del año pasado, Maduro llamó a tomar acciones en materia educativa para que el país sepa "manejar" la IA al "máximo nivel", a través de alianzas con "aliados estratégicos" como y .

A su juicio, "el tema de las tecnologías y la inteligencia artificial debe cruzar todas las carreras universitarias", y destacó su aplicación en campos como la medicina, la ingeniería, el diseño y las "ciencias políticas", entre otros.

El pasado julio, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek para el desarrollo conjunto de de IA, lo que, según Maduro, supuso la entrada del país suramericano "por la puerta grande" a esta tecnología.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025