Un terremoto magnitud 7.4 se sintió en Kamchatska, frente a la costa de Rusia en el Pacífico, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sistema de alerta de tsunamis de EU, operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una alerta de tsunami.

Un terremoto de magnitud 6 también sacudió el 10 de agosto la península rusa de Kamchatka, escenario el pasado 30 de julio de un seísmo de 8.8, el mayor desde 1952.