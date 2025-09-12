Más Información
México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU
Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia
Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos
Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"
Un terremoto magnitud 7.4 se sintió en Kamchatska, frente a la costa de Rusia en el Pacífico, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El sistema de alerta de tsunamis de EU, operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una alerta de tsunami.
Un terremoto de magnitud 6 también sacudió el 10 de agosto la península rusa de Kamchatka, escenario el pasado 30 de julio de un seísmo de 8.8, el mayor desde 1952.