Más Información

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Sheinbaum anuncia cierre de su gira del primer informe de Gobierno en el Zócalo

Sheinbaum anuncia cierre de su gira del primer informe de Gobierno en el Zócalo

Canciller De la Fuente se reúne con el embajador de China tras propuesta de aranceles a automóviles

Canciller De la Fuente se reúne con el embajador de China tras propuesta de aranceles a automóviles

Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos

Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores con su nivel más fuerte desde julio del 2024

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores con su nivel más fuerte desde julio del 2024

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

Trasladan al "Choko" a Penal de Máxima Seguridad en el Estado de México

Trasladan al "Choko" a Penal de Máxima Seguridad en el Estado de México

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Un terremoto magnitud 7.4 se sintió en Kamchatska, frente a la costa de Rusia en el Pacífico, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sistema de alerta de tsunamis de EU, operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una alerta de tsunami.

Un terremoto de magnitud 6 también sacudió el 10 de agosto la península rusa de Kamchatka, escenario el pasado 30 de julio de un seísmo de 8.8, el mayor desde 1952.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina Primaria Ya hay fechas oficiales de registro. Cuándo inscribir a tu hijo(a) según su grado. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina Primaria: Ya hay fechas oficiales de registro. Cuándo inscribir a tu hijo(a) según su grado

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Fechas disponibles para renovar la visa americana sin entrevista en septiembre (2025)

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente Guía rápida y sencilla. Foto: Canva

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente? Guía rápida y sencilla