Bruselas. La (UE) presentó su plan más duro hasta la fecha para presionar a a poner fin a la guerra en Gaza, mientras los palestinos huían en masa de los tanques, drones y tropas israelíes que avanzaban más profundamente en el enclave costero.

Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, instó a las 27 naciones miembros a aumentar los sobre algunos productos israelíes e imponer sanciones a 10 líderes de Hamas, colonos israelíes y dos miembros del gabinete del primer ministro : el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.

"Estamos proponiendo estas medidas no para castigar a Israel o a su pueblo, sino para realmente intentar presionar al gobierno israelí a cambiar de rumbo y poner fin al sufrimiento humano en ", declaró Kallas.

"La guerra debe terminar, el sufrimiento debe cesar y todos los ", agregó.

Las sanciones congelarían cualquier activo europeo de los individuos y les prohibirían viajar dentro de la UE.

La UE es el mayor socio comercial de Israel, por lo que los aranceles podrían tener efectos de gran alcance en la economía israelí, que ya está sacudida por el costo de una guerra prolongada.

Aproximadamente 32 millones de euros (37.5 millones de dólares) en fondos bilaterales controlados por la serían suspendidos de inmediato. La comisión también brinda apoyo a la Autoridad Palestina.

Israel advierte que habrá respuesta a sanciones de la Unión Europea

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtió que habrá una respuesta contra Bruselas si se aprueban las medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea (CE) que buscan retirar las ventajas comerciales a Israel, así como sancionar a dos de sus ministros más radicales.

"Israel continuará luchando, con la ayuda de sus amigos en Europa, contra los intentos de dañarla mientras está inmersa en una guerra existencial. Las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia, y esperamos no tener que recurrir a ellas", dijo en una publicación en su cuenta de X.

El titular de Exteriores israelí dijo que "las acciones contra Israel perjudicarán los intereses de la propia Europa", y tildó de "moral y políticamente distorsionadas las recomendaciones del Consejo de Comisarios".

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea prometiendo que Israel resistirá la campaña europea.

"La presión a través de sanciones no funcionará. El Estado de Israel es una nación soberana, orgullosa, y no nos doblegaremos ante amenazas mientras la seguridad de Israel esté en juego", escribió Saar.

Miembros de la UE divididos sobre Israel

La UE, compuesta por 27 naciones, ha estado dividida durante los últimos 23 meses de guerra en la . No está claro si una mayoría estará de acuerdo en respaldar las sanciones y medidas comerciales.

El derramamiento de sangre en Gaza ha provocado protestas en múltiples ciudades europeas, desde Ámsterdam hasta Barcelona, y ha alimentado críticas hacia la burocracia de Bruselas por su aparente incapacidad para presionar de manera significativa a Israel para detener las operaciones militares y permitir más ayuda humanitaria.

El número de muertos en Gaza se acerca a 65 mil palestinos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, con un ataque liderado por a Israel, según funcionarios de salud en el enclave.

"La suspensión parcial propuesta es una respuesta cuidadosamente considerada a una situación cada vez más urgente", indicó Maroš Šefčovič, el representante de comercio de la Comisión Europea.

Qué incluye la propuesta

Si suficientes naciones de la UE están de acuerdo, se impondrán aranceles por un valor de aproximadamente 230 millones de euros (166 millones de dólares) sobre el 37% de los 15 mil 900 millones de euros de productos israelíes importados a la UE, señaló Šefčovič. Actualmente, la UE no impone aranceles a ese conjunto de productos israelíes debido a un Acuerdo de Asociación.

Una revisión por parte del cuerpo diplomático de la UE encontró en junio que Israel había violado el componente de de ese acuerdo, llamado Artículo 2. Los críticos europeos de Israel han pedido que se suspenda todo el debido a la guerra en Gaza.

Pero por ahora, la comisión propone revocar la preferencia de arancel cero para una cantidad selecta de productos israelíes importados y, en su lugar, recurrir a los aranceles de la, que varían del 8% al 40% en productos individuales.

"No estamos proponiendo suspender el comercio con Israel, estamos proponiendo suspender las preferencias comerciales", sostuvo un alto funcionario europeo encargado de comunicar para la Comisión Europea, pero no autorizado para ser nombrado públicamente, según la política de la comisión.

La propuesta siguió al anuncio la semana pasada de Von der Leyen de que buscará sanciones y una parcial contra Israel por su campaña militar en Gaza, rompiendo con su fuerte postura pro-Israel.

Otros funcionarios europeos, hablando a condición de anonimato, aseguraron que la campaña militar de Israel en Gaza y también la actividad violenta enencabezada por Ben-Gvir y Smotrich habían dado "nuevo impulso" a las sanciones. Pero dijeron que las exportaciones de a la UE permanecerán sin afectar bajo la propuesta.

