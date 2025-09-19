Más Información

El anunció este viernes que solo permitirá el acceso de a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información, una medida inédita que otorga al Departamento de Defensa un amplio control sobre los contenidos difundidos.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó en un correo enviado a diversas redacciones que los deberán firmar una nota en la que se comprometen a no divulgar información clasificada ni documentos considerados sensibles, incluso si no están marcados oficialmente como secretos.

Según la comunicación, la nueva norma entrará en vigor en un plazo de dos a tres semanas y se aplicará a todos los medios que cubren la sede del Departamento de Guerra.

Lee también

Reporteros deberán firmar una nota en la que se comprometen a no divulgar información clasificada. Foto: Cuartoscuro
Reporteros deberán firmar una nota en la que se comprometen a no divulgar información clasificada. Foto: Cuartoscuro

"La prensa no dirige el Pentágono, sino la gente", declaró el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una publicación del viernes por la noche en X.

El secretario agregó que si los periodistas no portan una identificación "pueden irse a casa".

En mayo, Hegseth restringió aún más el acceso en medio de la crisis por la polémica de la filtración de ataques estadounidenses en Yemen en un grupo de Signal.

Lee también

Esta semana, la Administración Trump tomó tras medidas contra la prensa, como la demanda del presidente, Donald Trump, contra el New York Times, medio al que acusa de difamarlo en 2024.

Además, el Gobierno estadounidense habría ejercido presión pública para que la cadena televisiva ABC cancelara de forma indefinida el programa del comediante jimmy Kimmel esta semana, luego de sus opiniones sobre la reacción republicana al asesinado del activista, Charlie Lirk.

